La indústria càrnia gironina, líder en exportació de porcí
Exporta a un centenar de mercats per valor de 2.307 milions d’euros, més de la meitat de tot el sector a Catalunya
O.P. / M.a. / G.J. (ACN)
Catalunya concentra un 48% de les exportacions de porcí que es fan al conjunt de l’Estat i fins a 258 empreses catalanes venen a fora de manera regular. Girona, amb un centenar d’empreses exportadores, concentra més del 55% del valor de les exportacions catalanes. Són dades que ha difós el Departament d’Agricultura, que ha analitzat el comerç exterior de productes porcins amb motiu de les restriccions derivades del brot de PPA.
Fins a 169 companyies són de la demarcació de Barcelona, 99 de Girona i 29 de Lleida. En conjunt, el 2024 aquestes van exportar porcí per valor de 4.263,61 milions d’euros, dels quals 3.036,28 milions van ser carn i 1.227,3 milions subproductes derivats com els embotits. Les vendes es van enfilar fins als 1,3 milions de tones i van anar a parar a 111 mercats, encapçalats per la Xina (volum) i França (valor).
Les 258 empreses que van exportar porcí de manera regular durant el 2024 van representar un 36% del total de les empreses espanyoles. És a dir, pràcticament de cada tres companyies que van exportar porcí a l’Estat, una va ser catalana.
Si s’observen les exportacions per demarcació, Girona va ser on les vendes van tenir més valor (2.307,85 milions), seguit de Barcelona (1.713,57 milions), Lleida (238 milions) i Tarragona (3,95 milions).
El Departament d’Agricultura també ha facilitat dades per mercats, tenint en compte que aquests fluxos són els que es poden veure més alterats per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La regionalització l’ha de negociar país a país el Ministeri d’Agricultura.
El 2024 la UE va concentrar un 61,5% del valor de les vendes del conjunt de Catalunya (2.624,61 milions) i els països tercers el 38,44% restant (1.639 milions). La conselleria que encapçala Òscar Ordeig ha situat l’Àsia com a «mercat preferent», tenint en compte que va concentrar un 27% de les exportacions i més del 70% de les vendes de fora la UE.
Per països, França va encapçalar el rànquing en valor i les exportacions de porcí en aquest país durant l’any passat van ascendir fins als 633,3 milions (14,85% del total). La va seguir la Xina, amb 486,41 milions (11,4%) i Itàlia (437,44 milions, un 10,25%). Fora de la UE, Agricultura també ha ressaltat les vendes al Regne Unit (3r mercat), Corea del Sud (5è mercat) i Xile (14è mercat), tres països que estan «parcialment oberts» i a dia d’avui permeten la regionalització.
Si s’observa tan sols la demarcació de Barcelona -l’afectada pel brot de pesta porcina-, les empreses van exportar porcí a 96 mercats, liderats novament en valor per França (212,55 milions, un 12,4% del total), la Xina (206,43 milions, un 12,05%) -mercat que per ara manté la regionalització precisament a tota la demarcació barcelonina- i Itàlia (191,38 milions, un 11,1%).
Del total de 4.263,61 milions d’euros en exportacions de porcí el 2024, a banda dels més de 3.000 milions en carn, 1.227,33 milions van ser subproductes derivats. En concret, poc més de 680 milions van ser despulles, 405,9 milions embotits, 81,3 milions altres preparacions i conserves i 59,77 milions de cansalada i greixos sense fondre.
