El sector rep amb alleujament la pujada d’aranzels de la Xina
Les taxes se situen finalment en el 9,8% n La patronal del sector celebra el resultat d’un any i mig de negociacions al més alt nivell.
María Jesús Ibáñez / O.Puig
Un any i mig portaven esperant els productors de porcí i la indústria càrnia espanyola el veredicte de les autoritats xineses. Finalment, ahir es va saber que hi haurà una pujada d’aranzels a les exportacions del sector, però que l’impacte serà molt inferior al que es temia. La comunicació del Ministeri de Comerç de la República Popular de la Xina de situar les taxes definitives en el 9,8% ha estat rebuda fins i tot amb alleujament. Les noves condicions,que substitueixen els gravàmens temporals de fins al 20% que Pequín havia imposat el setembre passat, entraran en vigor a partir d’aquest dimecres i tindran vigència durant els pròxims cinc anys. Es preveu que l’empresa de l’Alt Aragó Litera Meat vegi reduïda la tarifa al 4,98%, per haver col·laborat de manera proactiva en la investigació iniciada per Pequín.
La Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca, és a dir, la patronal que agrupa el sector sota el nom d’Interporc, va destacar que «aquesta reducció, especialment significativa per a les empreses espanyoles, és resultat de la intensa cooperació tècnica i diplomàtica mantinguda amb les autoritats xineses». Els afectats admeten, a més, que vist el plantejament inicial de la Xina, que havia arribat a parlar de gravàmens del 62%, el sector temia que les taxes fossin molt més altes. «Podria haver estat pitjor», confessava un operador a aquest diari.
Per a Interporc, «aquestes reduccions posen de manifest la confiança de la Xina en la qualitat, la seguretat alimentària i la professionalitat del porcí europeu» i, afegeix, «en la capacitat de resposta i transparència de les empreses i de la interprofessional espanyola, la contribució de la qual ha estat clau durant tot el procés».
«És una mostra que les coses s’estan fent bé, i això inclou també la gestió del brot actual de pesta porcina africana», va afegir el conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig. Des del ministeri, Luis Planas, va assegurar que els aranzels finals aporten «estabilitat» i que la decisió final és una mostra que Espanya «inspira confiança» en la seva relació amb la Xina.
No obstant això, els aranzels imposats a les càrnies espanyoles són inferiors a les que rebran alguns països de la UE, als quals Xina aplicarà taxes de prop del 20%. Per això, la Comissió Europea posava ahir en dubte la legalitat dels aranzels permanents que la Xina ha anunciat sobre el porcí europeu, alhora que ha afirmava que farà «tot el possible» per defensar els interessos dels productors del sector a la Unió Europea davant del que considera un ús «abusiu» dels instruments de defensa comercial per part de Pequín.
Des d’Interporc van subratllat, igualment, la unitat que ha mantingut el sector porcí europeu davant la crisi aranzelària amb la Xina, ja que «no només ha defensat eficaçment els seus interessos comercials, sinó que ha enfortit la seva relació amb un soci global clau».
La investigació sobre el porcí és un dels nombrosos litigis comercials entre Pequín i Brussel·les. En el seu origen hi ha els aranzels amb què la UE havia gravat l’estiu passat els cotxes elèctrics xinesos després d’una campanya liderada per París i Madrid. La mesura va enfurismar la Xina, que va contraatacar posant el focus sobre el porcí, els productes làctics.
