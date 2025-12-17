Som Energia commemora el seu 15è aniversari: "Aquest model energètic, ètic i sostenible, funciona"
La cooperativa gironina celebra un acte amb més de 250 persones
Som Energia ha celebrat aquest dimarts el seu quinzè aniversari amb un acte especial a l’Auditori de Girona. L’esdeveniment va aplegar més de 250 persones i es va obrir amb la presentació del documental Això no va de 15 anys, una peça audiovisual que repassa la trajectòria de la cooperativa des dels seus inicis fins a l’actualitat, i que ressalta la importància de les persones dins la cooperativa i la confiança en el projecte per tal de tirar-lo endavant.
El documental, conduït per la comunicadora Ana Polo, combina testimonis de persones sòcies i moments clau del recorregut compartit. "La projecció va ser molt ben rebuda pel públic, que va riure i es va emocionar, i tenir l’oportunitat de revisitar col·lectivament els quinze anys d’història de l’entitat", expliquen des de la cooperativa.
A continuació es va obrir una taula rodona que va comptar amb la participació de Mercè Botella, coordinadora general de Som Connexió; Laura Peracaula, codirectora general de Suara; Sílvia Domènech, directora general de La Fageda; i Mavi Rojo, presidenta d’Abacus. Les ponents van analitzar les oportunitats de treball conjunt entre projectes cooperatius i l’impacte social que generen dins l’economia social i solidària.
Mavi Rojo va destacar que "hi ha models d’empresa de propietat col·lectiva que són capaços de donar resposta a necessitats reals. El repte del cooperativisme actual és tenir empreses sòlides, potents i amb dimensions adequades per donar respostes a la ciutadania, i fer-ho sense oblidar el per què". Mercè Botella, coordinadora general de Som Connexió, va explicar que va engegar l’operadora de telefonia mòbil i fixa després de veure l’exemple de Som Energia, sense saber res de telecomunicacions, sinó amb ganes de crear una alternativa de consum coherent des de l’economia social i solidària, i pensar que "això ho necessitem de tots els àmbits de consum".
Per la seva banda, Sílvia Domènech, directora general de La Fageda, va afirmar que "en aquest tipus de projectes prima el bé comú sobre el capital i els interessos propis, i que aquests projectes transformen de veritat". Finalment, Laura Peracaula, codirectora general de Suara, va explicar que té el convenciment que "necessitem qüestionar les estructures actuals, els hàbits i les formes de treballar que ja no serveixen, i hem de ser capaces d’introduir canvis estructurals", i va afegir que "en aquest mercat ferotge ens hem de diferenciar per tot allò que no és el preu, és a dir, els nostres valors, el fet de reinvertir el que guanyem, posar les persones al centre, l’arrelament al territori… Així aconseguirem ser-hi i fer les coses de diferent manera".
La jornada va concloure amb el discurs de cloenda a càrrec d’Aje Arruti, presidenta del Consell Rector i Víctor Carreño, co-coordinador General de Som Energia. Arruti va apuntar que "el cooperativisme és resiliència, solidesa i capacitat d’adaptació", i va afegir que Som Energia "és la prova viva que aquest model energètic, ètic i sostenible, funciona, enamora i resisteix". Per la seva banda, per a Víctor Carreño, davant aquest present hostil, "el futur no és una amenaça, sinó una oportunitat per seguir canviant les coses".
