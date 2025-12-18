Agrienergia impulsa la modernització de les seves minicentrals hidroelèctriques
L'empresa elèctrica amb seu a Banyoles ha estat seleccionada pel programa "Repotenciació Circular" gestionat
Agrienergia, empresa elèctrica amb seu a Banyoles amb més de 125 anys d’història, ha estat seleccionada pel programa "Repotenciació Circular" gestionat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía), que compta amb finançament de la Unió Europea - NextGenerationEU. Aquest programa permetrà executar actuacions de millora a les centrals de Martís, Serinyà i Esponellà, totes situades al riu Fluvià, a la província de Girona.
L’objectiu principal del projecte és modernitzar la generació hidroelèctrica d’Agrienergia, fent-la més sostenible i eficient, en línia amb els objectius de descarbonització del mix elèctric europeu i de competitivitat de les PIMES catalanes.
El projecte d’Agrienergia, "CENTRALS", ja en marxa, inclou la digitalització i automatització de les instal·lacions hidràuliques, la renovació tecnològica dels equips turbogeneradors i diverses millores per reforçar la protecció dels ecosistemes i la integració al territori, i comportarà una inversió total que arribarà al milió d’euros.
Renovació tecnològica i protecció mediambiental
Les intervencions a les centrals de Serinyà, Martís i Esponellà se centren en:
- Actualització i automatització dels sistemes de control per millorar la gestió operativa i controlar el caudal ecològic del riu.
- Renovació de components clau en els equips generadors per optimitzar el rendiment energètic, augmentant la generació elèctrica per un mateix volum d’aigua turbinada.
- Millores en l’eficiència hidràulica, assegurant una major estabilitat i aprofitament dels recursos hídrics.
- Actuacions orientades a la sostenibilitat i protecció mediambiental, garantint l’adequació de les centrals als nous requeriments ecològics.
- Integració de les centrals al seu entorn, reforçant el coneixement de l’energia renovable i les seves avantatges al territori, així com el vincle amb les persones que viuen o gaudeixen de l’entorn de cada central.
Com a complement, Agrienergia posarà en marxa espais divulgatius a les centrals de Martís i Serinyà, per apropar la tecnologia hidroelèctrica a la ciutadania i sensibilitzar sobre el paper rellevant de l’energia hidràulica en la transició energètica. Al mateix lloc a on es produeix l’energia es farà pedagogia sobre els elements bàsics d’aquesta tecnologia i el seu funcionament. L’objectiu també és reforçar la idea de la responsabilitat compartida que tenim tots en el canvi de model energètic, així com la importància de cada acció individual o col·lectiva.
