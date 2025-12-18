Aquesta és la figura més venuda de Caganer.com durant la campanya de Nadal
L’empresa empordanesa amplia el seu catàleg amb els caganers de Fermín, Hansi Flick i Zohran Mamdani
La figura del CAT, la mascota del FC Barcelona, s’ha convertit en la més venuda durant la campanya de Nadal d’aquest any de Caganer.com, segons ha informat la companyia. La peça lidera el rànquing de vendes de l’empresa empordanesa en una temporada marcada per l’èxit de personatges vinculats a l’actualitat esportiva, política i cultural.
A banda de la mascota blaugrana, entre les figures que han tingut més sortida aquestes últimes setmanes hi ha el futbolista Lamine Yamal, l’actual president dels Estats Units Donald Trump, el Grinch i la representació del tió.
Coincidint amb la campanya de Nadal, Caganer.com ha ampliat el seu catàleg amb noves figures, entre les quals destaquen els caganers del jugador del primer equip del Barça Fermín López, de l’entrenador blaugrana Hansi Flick i del nou alcalde de Nova York, Zohran Mamdani. Aquestes incorporacions formen part d’una quarantena de novetats que l’empresa va posar al mercat el mes de novembre.
L’escultor i copropietari de Caganer.com, Marc Alós, ha explicat que "hem aconseguit desestacionalitzar la figura del caganer i això ens obliga a pensar, crear i produir durant tot l’any, sempre atents a les últimes tendències i a tot allò que passa al món". En aquest sentit, ha assenyalat que la presència de personatges com Mamdani respon a "l’impacte social i polític" que ha tingut, mentre que l’aposta pel Barça s’explica pel moment esportiu del club.
Pel que fa al caganer de CAT, Alós ha admès que "estem força sorpresos", ja que "és una figura que vam crear quan la passada temporada ja estava en dansa i aleshores no va generar tant de rebombori com ho ha fet ara". Segons ha detallat, "mica en mica, la gent ens l’ha estat demanant més fins que s’ha convertit en la peça més venuda en el que portem de campanya de Nadal".
En l’apartat de novetats esportives, l’empresa també ha incorporat nous caganers de jugadors del Barça i ha destacat que el defensa català Pau Cubarsí, titular habitual amb el conjunt blaugrana, "ja ha rebut la seva pròpia figura".
Amb totes les novetats d’aquesta temporada, el catàleg de Caganer.com arriba a les 750 referències, una xifra que suposa un rècord històric per a l’empresa, que elabora caganers de manera artesanal des del 1992. Actualment, disposa de botigues físiques a Barcelona, Girona, Torroella de Montgrí, Madrid i Bilbao, i distribueix les seves figures arreu del món a través del seu web.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre