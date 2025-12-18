Cada dia, uns 20.000 gironins falten a la feina per motius de salut
Les baixes laborals a Girona s’allarguen més d’un mes de mitjana
Les baixes laborals s’han convertit en els últims anys en un nou front de batalla entre sindicats i patronals. Mentre les organitzacions empresarials alerten de l’augment de les absències i del seu impacte en la productivitat, els sindicats reclamen posar el focus en les condicions de treball i la salut laboral dels empleats.
Tal com succeeix al conjunt de l'Estat, Girona ha vist com les baixes laborals han augmentat any rere any. Segons les darreres dades de la Seguretat Social, les comarques gironines han registrat durant els vuit primers mesos de l'any un total de 152.350 processos d’incapacitat temporal de tota mena, comunament conegudes com a baixes laborals.
Les dades no només posen de manifest una realitat preocupant en l’àmbit de la salut, també pel seu fort impacte econòmic. Aquestes xifres indiquen que aquest 2025 s’haurien deixat de treballar a la província prop de cinc milions de jornades a Girona. Això també vol dir que de mitjana, cada dia, uns 20.000 treballadors gironins no han pogut acudir al seu lloc de feina per causes relacionades amb la salut.
32 dies de mitjana
De mitjana, els gironins que han estat de baixa aquest any ho han fet durant 32,09 dies de mitjana, una mica més de mig dia més que fa un any i gairebé dos dies més del que van durar els processos d'incapacitat el 2023.
El passat 2024, el número de baixes a la província va ascendir fins a les 194.575, unes 3.000 més que en el 2023. Enguany, a l'espera de les xifres de tancament de l'exercici, tot sembla indicar que els processos d’incapacitat temporal tornaran a superar la dada de l'anterior exercici, ja que la incidència continua creixent. Entre gener i agost, la incidència mitjana mensual per cada mil treballadors protegits a Girona s'ha situat en 44,49. El 2024 aquesta dada va tancar l'any amb una mitjana de 42,52.
Tanmateix, tot i que la prevalença per cada 1.000 treballadors va passar de ser de 46,26 el 2023 a situar-se en 51,14 l’any passat, en els vuit primers mesos d'aquest any s'ha situat en 50,37. De fet, aquesta xifra es troba per sota de la mitjana estatal i catalana on la proporció per cada miler de treballadors és de 57,05 i 55,4 respectivament.
