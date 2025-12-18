Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un sistema de control de l’enllumenat públic guanya el premi Impulsa Startup

Un projecte que reutilitza estels de kitesurf per elaborar bosses, motxilles i carteres obté el segon premi

El projecte T-CAT liderat per Albert Boix ha estat reconegut com la millor iniciativa del Demo Day de cloenda de la Fase II (Enlaira’t).

El projecte T-CAT liderat per Albert Boix ha estat reconegut com la millor iniciativa del Demo Day de cloenda de la Fase II (Enlaira’t). / Cambra de Comerç de Girona

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Un sistema de telegestió per al control de l’enllumenat públic i d’empreses ha guanyat el primer premi del programa Impulsa Startup de la Cambra de Comerç de Girona. El projecte, anomenat T-CAT i liderat per Albert Boix, ha estat reconegut com la millor iniciativa del Demo Day de cloenda de la Fase II (Enlaira’t) del programa i ha rebut una dotació econòmica de 4.800 euros.

El Demo Day ha posat punt final a la segona fase del programa, en què diversos projectes d’empreses emergents han presentat les seves iniciatives davant de mentors i inversors amb l’objectiu de consolidar-se i créixer. Durant aquesta fase, els participants han seguit un itinerari de formació, mentories personalitzades i activitats de networking.

El projecte 3DNEWTON, impulsat per Pilar Sánchez, rep el segon premi.

El projecte 3DNEWTON, impulsat per Pilar Sánchez, rep el segon premi. / Cambra de Comerç de Girona

El segon premi, dotat amb 1.600 euros, ha estat per al projecte 3DNEWTON, impulsat per Pilar Sánchez, que aposta per la reutilització d’estels de kitesurf en desús per fabricar bosses, motxilles i carteres, amb un enfocament basat en l’economia circular i la sostenibilitat.

El vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Guàrdia, ha destacat durant l’acte que "els projectes que avui es presenten són un reflex del dinamisme, la innovació i la capacitat emprenedora del nostre territori" i ha afegit que "independentment del resultat final, arribar fins aquí ja és un èxit que parla de l’esforç, l’aprenentatge i la xarxa de relacions que s’ha construït".

Alguns dels assistents a l'acte.

Alguns dels assistents a l'acte. / Cambra de Comerç de Girona

El programa Impulsa Startup, cofinançat pel Fons Social Europeu, està orientat a donar suport a emprenedors i petites empreses amb projectes innovadors, proporcionant-los eines per facilitar la seva entrada i consolidació al mercat.

Els projectes guanyadors tindran ara l’oportunitat de participar a la gran final, que se celebrarà el març de 2026 a Barcelona, en el marc del 4YFN, l’esdeveniment dedicat a l’emprenedoria del Mobile World Congress.

