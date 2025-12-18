Una vaga a Nora amenaça el servei de recollida de residus durant les festes de Nadal a la Selva
CCOO ha anunciat quatre jornades d’aturades entre el 28 i el 31 de desembre
El conflicte laboral pot afectar a 17 municipis de la comarca
Una vaga convocada per CCOO a l’empresa Serveis Mediambientals la Selva Nora SA pot afectar el servei de recollida de residus a la comarca de la Selva durant el Nadal. El sindicat ha anunciat quatre jornades d’aturada, que es duran a terme des de les 20.00 hores del 28 de desembre fins a les 23.59 hores del 31 de desembre, en un període que CCOO assenyala com "una de les èpoques de major generació de residus de l’any". La convocatòria arriba, segons el sindicat, pel "bloqueig sistemàtic" de la negociació del conveni col·lectiu.
El sindicat denuncia que la direcció de l’empresa no ha presentat cap proposta que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de la plantilla en un context d’inflació, fet que, segons assenyala, ha comportat salaris congelats malgrat l’augment del volum de feina i de la responsabilitat del servei.
Més enllà de les reivindicacions salarials, CCOO alerta de condicions de treball que considera insostenibles. Com ja havia fet anteriorment, sindicat denuncia la manca de manteniment de la maquinària i dels camions, una situació que, segons afirma, comporta riscos per a la seguretat viària i la salut dels treballadors. També assenyala deficiències a les instal·lacions, que qualifica d’"indignes", així com una sobrecàrrega de feina derivada de la manca de personal estructural.
Municipis sense servei
El conflicte laboral pot tenir afectació en un servei essencial que dona cobertura a 17 municipis de la comarca de la Selva. En concret, l’empresa presta el servei de recollida de residus a Blanes, Tossa de Mar, Vidreres, Maçanet de la Selva, Caldes de Malavella, Sils, Riudarenes, Hostalric, Breda, Riells i Viabrea, Riudellots de la Selva, Vilobí d’Onyar, Santa Coloma de Farners, Brunyola, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Amer i Susqueda.
En aquest context, CCOO també ha reclamat la implicació del Consell Comarcal de la Selva, com a administració responsable del servei. El sindicat lamenta que l’ens comarcal es mantingui com a "espectador" davant el conflicte laboral i exigeix que intervingui per forçar l’empresa a presentar "una proposta digna" que permeti desbloquejar la situació i evitar afectacions al servei en plenes festes nadalenques.
Tot i la convocatòria de vaga, el sindicat assegura que manté la voluntat de diàleg fins a l’últim moment, però adverteix que les aturades són, segons afirma, "l’únic camí" davant una direcció que, en la seva opinió, prioritza "els números per sobre de la seguretat i la dignitat dels treballadors".
Reunions per acostar posicions
Diari de Girona s’ha posat en contacte amb l’empresa Serveis Mediambientals la Selva Nora SA, que ha explicat que durant el dia d’avui s’estan mantenint reunions amb el comitè d’empresa per intentar acostar posicions i trobar una sortida al conflicte abans de l’inici de les aturades.
