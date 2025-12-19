Aquests municipis de la Selva podrien quedar-se sense recollida d’escombraries els últims dies de l’any
El conflicte laboral a Nora pot afectar a 17 localitats de la comarca
La recollida d’escombraries a alguns municipis de la Selva podria patir alteracions importants a finals d’any per una vaga convocada per CCOO a Serveis Mediambientals la Selva Nora SA. El sindicat ha anunciat quatre dies d’aturades que s’estendrien des de les 20 h del 28 de desembre fins a les 23.59 h del 31 de desembre, coincidint "una de les èpoques de major generació de residus de l’any", segons CCOO.
El motiu principal del conflicte, segons el sindicat, és l’estancament en la negociació del conveni. CCOO assegura que l’empresa no ha posat sobre la taula cap proposta que permeti actualitzar els salaris d’acord amb la inflació. A les qüestions econòmiques s’hi afegeixen, segons el sindicat, problemes de seguretat i de condicions laborals.
El conflicte laboral pot tenir afectació en un servei essencial que dona cobertura a 17 municipis de la comarca de la Selva. En concret, l’empresa presta el servei de recollida de residus a:
- Blanes
- Tossa de Mar
- Vidreres
- Maçanet de la Selva
- Caldes de Malavella
- Sils
- Riudarenes
- Hostalric
- Breda
- Riells i Viabrea
- Riudellots de la Selva
- Vilobí d’Onyar
- Santa Coloma de Farners
- Brunyola
- Sant Julià de Llor i Bonmatí
- Amer
- Susqueda
Reunió per desbloquejar la situació
Tanmateix, l’empresa sosté que la negociació no està bloquejada. El conseller delegat de Nora, Eduard Colomer, ha explicat que des del mes de maig s’han celebrat 13 reunions per negociar el conveni i que en algunes ja s’han aconseguit avenços. Segons Colomer, a la trobada d’aquesta setmana amb el comitè —que ja estava prevista— s’ha progressat en diversos punts i ja hi ha principis d’acord en una part de les demandes.
Colomer també ha admès que falta concretar compromisos i ha situat la clau en la reunió prevista dilluns, quan l’empresa vol posar sobre la taula un calendari detallat d’actuacions. La direcció confia que aquest pas ajudi a desencallar la situació i obri la porta a una desconvocatòria o, si més no, un ajornament de la vaga.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents