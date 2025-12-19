Arbúcies és el segon municipi de Catalunya on més creix el PIB per habitant
Martorell és el la localitat on més ha augmentat i supera els 200.000 euros
L’any 2023, 208 dels 222 municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals van tenir creixements del PIB per habitant positius respecte de l’any anterior. Arbúcies és el segon municipi que va registrar un major increment, amb una pujada del 26,7%, una xifra molt superior a la mitjana catalana, que va ser del 7,2% segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Només Martorell (51,9%) va assolir un creixement del PIB per habitant superior al d'Arbúcies. En concret, el municipi gironí va registrar un PIB de 28.686 euros. A més de ser el municipi que més va créixer, Martorell també es va situar com la localitat amb el PIB per càpita més elevat de Catalunya l’any 2023 (206.550 euros), seguida de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (123.530 euros).
Dades per sectors
Per sectors d’activitat, hi ha 24 municipis on la indústria és la principal activitat econòmica, encapçalats per Martorell amb un 86,5% i la Canonja amb 82,5%, i seguits de Vandellòs i Nota de premsa Producte interior brut territorial. Any 2023 i avanç 2024 en municipis de més de 50.000 habitants 2/13 l'Hospitalet de l'Infant (79,6%), Santa Margarida i els Monjos (79,2%), Guissona (78,9%), i Súria (76,4%), tots amb un pes de la indústria superior al 75% i molt per sobre de la mitjana catalana, que és del 19,2%.
El sector dels serveis és la principal activitat econòmica a la majoria de municipis de més 5.000 habitants i capitals comarcals, i en 92 municipis el pes dels serveis supera la mitjana catalana (75,1%). Destaquen Salou (94,7%) i Alella (92,1%), seguits de Tossa de Mar, el Catllar, Altafulla, Calella, Sant Vicenç de Montalt i Barcelona, també per sobre del 90%.
Els municipis on el sector de la construcció té una aportació més elevada en la seva estructura productiva són Deltebre, amb un 19,3%, i Llagostera, amb un 18,3%. A Catalunya, el valor afegit brut (VAB) d’aquesta activitat representa el 5% sobre el total.
Finalment, respecte al sector agrari, que a Catalunya només representa el 0,8% sobre el total del VAB, destaquen Alcarràs, amb un pes d’aquest sector del 18,8%, i Sant Hilari Sacalm, amb un 17,2%.
Avanç del 2024
D'altra banda, segons l'avanç del 2024, tots els municipis de més de 50.000 habitants mostren una evolució positiva del PIB per habitant l’any 2024 (dades avançades) en comparació amb l’any anterior. L’increment més rellevant correspon a Castelldefels (7,7%) i Mollet del Vallès (7,5%), mentre que Rubí és el municipi que ha registrat un menor augment (5,2%).
Dels 23 municipis de més de 50.000 habitants, 9 mostren un PIB per habitant superior al de la mitjana catalana (39.531 euros), encapçalats pel Prat de Llobregat (77.939 euros), Sant Cugat Nota de premsa Producte interior brut territorial. Any 2023 i avanç 2024 en municipis de més de 50.000 habitants 4/13 del Vallès (59.780 euros) i Barcelona (56.360 euros), i seguits per Girona (50.284 euros), Cornellà de Llobregat (50.104 euros), Cerdanyola del Vallès (47.258 euros), Granollers (45.970 euros), Lleida (40.353 euros) i Tarragona (40.047 euros).
