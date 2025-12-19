Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi ramadera

Confirmat un nou cas de pesta porcina a Catalunya, que eleva a 27 el nombre de senglars infectats

L’animal va ser trobat mort dins del radi de sis quilòmetres al voltant del focus inicial, a l’anomenada zona zero

Imatge d'uns sengals en un bosc

María Jesús Ibáñez

Barcelona

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete, a Madrid, ha confirmat el positiu al virus de la pesta porcina africana (PPA) en un senglar trobat dins de la zona d’alt risc delimitada en un radi de sis quilòmetres al voltant del primer focus. Amb aquest nou positiu, es confirma la presència de la malaltia en un total de 27 animals silvestres. El fet que el cos es trobés dins de l’anomenada zona zero corrobora també que el virus es manté contingut dins d’aquest perímetre.

Els tècnics del laboratori de referència han analitzat altres 193 cadàvers d’animals trobats morts al medi natural a la zona infectada i als seus voltants, en un radi de 20 quilòmetres del primer focus, que han resultat negatius. De fet, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat aquest divendres que, fins ara, només un 7% de les mostres analitzades de senglars morts han estat positives, prova que el virus és de virulència reduïda.

El Ministeri d’Agricultura ha informat igualment que els controls realitzats a les 55 granges porcines ubicades a l’àrea delimitada pel radi de 20 quilòmetres continuen sense detectar cap simptomatologia ni lesions relacionades amb aquesta malaltia.

«Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant a les explotacions com en les poblacions de senglars silvestres», conclou la nota difosa aquest divendres pel departament que dirigeix Luis Planas.

TEMES

