La gironina Eurofirms nomena Anna Golsa com a nova CEO global
Assumirà el càrrec a partir del gener de 2026
Eurofirms Group, l’empresa gironina de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva, ha anunciat el nomenament d’Anna Golsa com a nova CEO global de la companyia, càrrec que assumirà a partir del gener de 2026. Amb aquesta decisió, des de l’organització apunten que "es reforça el seu model de governança i avança en la implementació del seu pla estratègic 2024–2027", dissenyat pel nou equip i impulsat per Golsa.
Anna Golsa es va incorporar a Eurofirms Group el 2023 com a directora general de serveis corporatius i, amb el seu nomenament, s’ha creat un comitè de direcció centrat en el pla de transformació digital i en la consolidació internacional de la companyia. Durant aquest temps, ha impulsat la integració de tecnologies innovadores en els processos de selecció i ha contribuït a enfortir la presència del grup als set països on opera.
Miquel Jordà, propietari i fins ara CEO, continuarà vinculat a la companyia com a president del Consell Assessor, amb un rol centrat en la supervisió estratègica i la promoció de la cultura People first, pilar fonamental en el creixement i l’expansió internacional del grup. En paraules de Jordà: “Aquest nomenament respon a la necessitat de separar les funcions operatives de les pròpies de l’accionista i al nostre convenciment sobre el compromís i la visió global de l’Anna. En una empresa en expansió com la nostra, és essencial comptar amb una figura que acompanyi els nostres líders en l’execució del pla estratègic i en l’adaptació a les noves tendències”.
Més de deu anys d’experiència en càrrecs directius
Per la seva banda, Golsa ha declarat: “Assumeixo amb gran il·lusió aquest repte, amb la determinació de continuar impulsant el creixement internacional i consolidant una visió que posa les persones al centre, al costat d’un equip excepcional que fa possible cada fita”. Amb més de deu anys d’experiència en càrrecs directius a escala nacional i internacional, Golsa ha liderat projectes d’innovació i transformació digital en companyies com Cofidis, on va ocupar el càrrec de directora d’Operacions i Negoci B2C i va formar part del Consell d’Administració. La seva trajectòria reforça el compromís d’Eurofirms Group amb l’excel·lència, la innovació i la creació de valor per a clients i professionals.
