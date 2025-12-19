Tecnologia per a la conservació de Sierra Nevada i Sant Llorenç del Munt
El projecte impulsat per l’UICN i Huawei, aplica eines digitals per monitoritzar l’impacte del senderisme, l’escalada o l’espeleologia en dos parcs naturals de referència
Cada vegada més persones trien passar el seu temps lliure disfrutant de la natura, per la qual cosa la gestió dels espais protegits s’ha convertit en un dels principals reptes de la conservació a Espanya. Només el 2024, la Xarxa de Parcs Nacionals va superar per primera vegada els 16 milions de visitants, una xifra rècord que reflecteix el creixent interès per estar en contacte directe amb la natura. Aquest increment ha intensificat la pressió sobre els ecosistemes especialment sensibles. Amb aquest escenari, la iniciativa Tech4Nature ha fet un nou pas a Espanya amb l’aplicació de solucions tecnològiques avançades per analitzar la relació entre les persones i l’entorn natural al Parc Nacional i Natural de Sierra Nevada, a Granada, i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a Barcelona.
Impulsat per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) juntament amb el programa TECH4ALL de Huawei, el projecte incorpora models de monitoratge basats en sensors de llum i so, anàlisi automatitzada d’imatges i dispositius de captura acústica. Aquestes eines permeten obtenir dades precises sobre la presència humana i el seu possible impacte en la biodiversitat, facilitant una gestió més eficaç de l’ús públic i recolzant la conservació d’espècies vulnerables.
Sierra Nevada: ecosistemes d’alta muntanya
En el cas de Sierra Nevada, Tech4Nature ha posat en marxa un programa experimental centrat en els ecosistemes d’alta muntanya, especialment en els borreguers, hàbitats de gran valor ecològic i alta sensibilitat. L’objectiu és estudiar els patrons espacials i temporals dels visitants i comprendre com activitats com el senderisme o les pernoctacions influeixen en la flora i la fauna del parc.
En paral·lel, s’han desplegat càmeres de fototrampa i dispositius acústics autònoms que permeten recopilar una gran quantitat d’informació. Aquestes dades s’analitzen posteriorment mitjançant algoritmes capaços de detectar la presència i abundància tant de visitants com d’aus, així com d’identificar patrons de moviment. Els resultats reforçaran les campanyes de sensibilització dirigides al públic, milloraran la regulació de l’ús recreatiu i optimitzaran les tasques de seguiment i vigilància per part dels gestors de l’espai protegit.
Sant Llorenç del Munt i l’Obac: activitats recreatives
Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el projecte avança en una segona fase centrada en el monitoratge d’activitats recreatives especialment complexes de gestionar, com l’escalada i l’espeleologia. Es tracta de pràctiques que, tot i que regulades, poden coincidir amb zones d’alt valor per a espècies sensibles, com ratpenats i aus nidificants.
En aquest entorn natural, Tech4Nature està fent servir sensors de llum, sistemes acústics i tecnologies de captura d’imatge per analitzar la freqüència, distribució espacial i temporal d’aquestes activitats, tant en coves com en zones d’escalada on la presència humana està permesa o condicionada.
La informació obtinguda aportarà dades als responsables del parc per avaluar el grau de compliment de les normes, ajustar mesures de regulació i vigilància i promoure un ús responsable compatible amb la conservació dels valors naturals.
Aspectes legals i ètics
De forma paral·lela, aquesta iniciativa també està elaborant un estudi de referència sobre els aspectes legals i ètics associats a l’ús de tecnologies de monitoratge de biodiversitat i visitants en àrees naturals protegides. Aquest treball, liderat per UICN Med amb el suport de la Fundació URV, té per objectiu oferir directrius pràctiques a gestors, operadors tecnològics i responsables públics.
Les conclusions definitives es publicaran el 2026, tot i que durant el Congrés Mundial de la Naturalesa de l’UICN, celebrat l’octubre del 2025, ja es van presentar algunes recomanacions preliminars. L’objectiu de Tech4Nature és que aquestes eines serveixin de suport a la gestió dels espais protegits sense comprometre la protecció del patrimoni natural.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre