Queralbs i Ferrocarrils de la Generalitat segellen la concessió de la Vall de Núria fins al 2055
L'acord garanteix la continuïtat de la gestió de FGC i preveu inversions per valor d'1,7 milions
ACN
L'Ajuntament de Queralbs i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han formalitzat la concessió que permetrà a Ferrocarrils continuar gestionant i explotant l'estació d'esquí i l'espai de lleure de la Vall de Núria fins a l'any 2055, un cop superat període d'exposició pública sense al·legacions. L'acord estableix que FGC abonarà al consistori un cànon anual de 28.000 euros i es compromet a elaborar un Pla Estratègic conjunt que definirà les futures inversions de la vall, així com un Pla Especial Urbanístic que n'ha de facilitar el desenvolupament. En aquest marc, ja s'han acordat actuacions immediates per a valor d'1,7 milions d'euros.
L'acord, que ha estat signat pel president d'FGC, Carles Ruiz, i l'alcaldessa de Queralbs, Immaculada Constants, inclou també la creació d'una comissió de seguiment presidida per l'Ajuntament de Queralbs, amb representants del consistori, d'FGC i d'entitats de la Vall, amb l'objectiu de vetllar pel correcte desenvolupament de la concessió.
Millores entorn del Cremallera
Paral·lelament, s'han signat un conveni específic per executar dues actuacions entorn de l'estació del Cremallera de Queralbs, que seran finançades i executades per FGC. Una de les obres, amb un pressupost estimat de 200.000 euros, permetrà connectar l'estació i la zona d'aparcaments de caravanes amb la depuradora d'aigües residuals del municipi. La segona, valorada en 115.000 euros, millorarà la connexió a peu entre l'estació del Cremallera i el centre del poble, reforçant la seguretat dels vianants.
El president d'FGC ha destacat la rellevància de l'acord, assegurant que "ens permetrà continuar amb la tasca que des de Ferrocarrils fem a l'estació, un compromís històric que ha situat la Vall de Núria com a exemple modèlic d'estació familiar i sostenible". Ruiz també ha remarcat que la concessió "confirma l'aposta decidida de ferrocarrils per fer créixer les estacions de muntanya i contribuir al desenvolupament dels territoris on estan ubicades".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Queralbs ha subratllat que l'acord és fruit d'un procés llarg de diàleg i consens. "El nostre objectiu és defensar sempre l'interès públic i assegurar que qualsevol decisió tingui un impacte positiu en el municipi", ha afirmat Constants. L'alcaldessa ha afirmat que el consistori mantindrà "un seguiment rigorós" de la concessió per garantir el compliment dels compromisos i ha defensat un model basat en "la responsabilitat, la transparència i el respecte als criteris de sostenibilitat i eficiència".
Nova temporada
La signatura de la concessió ha coincidit amb la presentació de la temporada d'hivern 2025-2026 a la Vall de Núria. En aquest sentit, han renovat el Parc Lúdic, han millorat la senyalització, la seguretat a les pistes i el sistema de producció de neu. Entre les novetats, també destaca la figura de l'"informador itinerant", en col·laboració amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, per potenciar la divulgació i la preservació del patrimoni natural.
Totes les actuacions s'emmarquen dins l'estratègia Pirineu 365, amb la que FGC vol desestacionalitzar l'activitat de les estacions i posicionar el Pirineu català com un destí atractiu durant els 365 dies de l'any.
