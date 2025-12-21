El Grup Tramuntana s’expandeix: obrirà dues noves benzineres el 2026
El negoci dels carburants guanya protagonisme dins l’estratègia de creixement del firma gironina
El Grup Tramuntana ha decidit apostar de manera decidida pel sector de les benzineres i, en pocs anys, ha passat de no tenir-ne cap a projectar-ne tres. Després d’obrir la primera estació de servei a la Jonquera l'any 2023, el grup preveu sumar-ne dues més durant el 2026: una al Port de la Selva, adquirida recentment, i una altra de nova construcció a Figueres.
La benzinera del Port de la Selva correspon a la compra d’un negoci ja existent, una operació facilitada per la plataforma digital Deale. Segons explica el president executiu del grup, Xim Raurich, l’operació inclou el terreny on s’ubica l’estació i un petit annex al voltant que forma part de la mateixa propietat. "És un annex molt petit que va inclòs en el paquet i és un terreny rústic on no es pot fer absolutament res", assenyala. "Al darrere no hi ha cap operació immobiliària ni especulativa", remarca.
El grup gironí està una duent a terme una renovació completa de les instal·lacions per modernitzar-les i adaptar-les al disseny de la companyia. "Es fa tot nou, però exactament amb les mateixes dimensions que tenia abans, perquè no podem ampliar ni fer-ho més gran", explica Raurich. Si no hi ha imprevistos, l’estació tornarà a estar operativa a finals de gener.
Raurich posa en valor el paper d’aquest servei per al municipi, ja que és l’única benzinera a Port de la Selva. "Sense aquest punt, els residents i la gent de pas haurien de fer vuit o deu quilòmetres per anar a omplir el dipòsit", afirma. També destaca que el fet de no ser una estació vinculada a una gran multinacional permet oferir "uns preus de venda del litre més econòmics".
Paral·lelament, el grup ja ha iniciat les obres d’una nova benzinera a Figueres, a la zona de Vilatenim. En aquest cas, es tracta d’un projecte de nova construcció en un solar propi. Raurich explica que és una ubicació que considera "molt potent" des del punt de vista comercial i situa la inauguració a començaments del mes de juny si el calendari previst es compleix. Amb aquesta obertura, el grup disposarà de tres benzineres en funcionament.
Des de l'any 1945
El Grup Tramuntana és una empresa familiar fundada el 1945 vinculada al comerç i els serveis a la Jonquera i el Portús. Propietat de la família Raurich Santaló, va iniciar el seu camí amb una botiga al barri del Pertús de la mà de Maria Brugat. Avui és dirigida per la quarta generació família i opera supermercats, perfumeries, botigues de moda, restaurants, un hotel i, des de fa pocs anys, estacions de servei. Segons Raurich, el subministrament de carburants forma part d'una "aposta estratègica de diversificació".
El grup compta amb una plantilla de 500 treballadors que augmenta fins als 650 durant la temporada d'estiu. Coincidint amb la celebració de l'aniversari, el Grup Tramuntana va anunciar a principis del 2025 que posava en marxa un pla estratègic de dos anys, amb una inversió prevista de 9 milions d'euros, per a actualitzar alguns dels seus establiments amb la seva reforma integral, renovar la imatge corporativa i construir nous equipaments.
