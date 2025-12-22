Josep Mateu: "El RACC és un club de servei a la mobilitat"
El president de l’entitat analitza com s’ha anat adaptant als canvis de la societat i els vehicles per ser innovadora
Josep Mateu, president del RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya), és el convidat del podcast Girona Valley número 73 en el qual analitza les tres dècades al capdavant d’una de les entitats de referència a Catalunya. Mateu, nascut a Girona el 1954, va entrar al RACC com a director general el 1995 i es pot dir que ha vist en primera persona la transformació dels vehicles, el de la societat i la mobilitat urbana. Com a idea inicial opina que "ha canviat tot en els àmbits que el RACC està involucrat: ha canviat la societat, la mobilitat, la població, l’esport i l’automòbil". I en aquest procés, argumenta que el RACC ha passat de ser un club dedicat als conductors a un de servei a la mobilitat de les persones, independentment, de com es desplacin els associats. Amb el repte, de saber conviure amb el progrés de l’economia verda i els canvis que suposarà. "El vehicle acabarà desapareixent al centre de les ciutats pel transport públic i el vehicle compartit", avança.
Dins aquest procés de canvi social analitzat des del sector de la mobilitat, Mateu destaca que ara hi ha menys accidents de trànsit, els vehicles són més segurs i quant a l’automobilisme esportiu, com ara els ral·lis, el motociclisme i la Fórmula 1, "aquest s’ha tornat més econòmic i financer que esportiu, de fet, com passa amb altres esports com el futbol, el golf i el tennis" i això fa molt més difícil poder competir a escala global per tenir aquestes competicions.
Pel que fa a la conducció, valora que no ha canviat tant, però el que si ha canviat la mecànica i tots els elements que l’envolten perquè el vehicle sigui més segur i més net i "per això ha baixat el nombre de morts a les carreteres i també, la contaminació ha millorat perquè els cotxes són molt més nets del que eren". I aquests cotxes i motos, també cada vegada estan més connectats i tenen una millor tecnologia per afavorir-ne la conducció. Tot això, de tenir 6 milions d’habitants a Catalunya a passar-ne gairebé 9 i, per tant, l’augment de cotxes a les carreteres. "Però les infraestructures són pràcticament les mateixes", exposa, amb la visió que el tren serà una gran alternativa al transport, però encara cal millorar molt perquè sigui una molt bona solució i creu que encara han de passar uns anys i "ens obliga a trobar altres solucions".
Mateu té molt clar que és el RACC com a club el 2025 i també com han canviat les famílies, els habitatges i el transport, especialment, l’urbà. "El que volem és donar servei a les persones quan es mouen en cadascun dels moments sigui a peu, en patinet, en bicicleta, en transport públic, en moto, en un vehicle priva…", destaca a banda d’altres serveis que ofereixen en aspectes com la llar i l’energia. "La idea que tenim és facilitar al nostre 'target', que és quan es crea una família, acompanyar-los en els seus processos de la vida", manifesta.
"En la societat actual o ets innovador o estàs condemnat a desaparèixer" exposa en el sentit de l’evolució més actual de l’entitat i amb relació al seu futur. En aquest sentit, valora que el RACC ha de ser mantenir la seva imatge amb el pas dels anys i ser molt innovador en serveis productes per fidelitzar els associats.
Pel que fa a la implantació del vehicle elèctric, exposa durant la conversa els pros i contres en aquests darrers anys, però amb la visió generalitzada que li costa implantar-se tal com voldria el sector. "No hi ha el boom que hi hauria d’haver, tot i que li veig un gran futur. I per això encara no hi ha tants canvis de cotxe", alhora que destaca la mitjana d’ús d’un vehicle a Catalunya que és de 14 anys.
I sobre la importància de les dades que poden aportar els vehicles connectats per tenir la màxima informació i poder-ne fer un bon ús. I ara, a més, que s’hi ha afegit la capa de la intel·ligència artificial. "És un gran canvi que hi ha al món que pot afectar en molts aspectes com la informació molt més ràpida sobre les previsions en mobilitat i molt més acurades i també la comercialització", avança alhora que posa exemples del RACC, com ara el servei d’atenció telefònica als usuaris. I destaca una dada important: "El 70% de les nostres assistències de grua ja són a través del canal de whatsapp."
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Onada de robatoris a domicilis en un dels pobles més petits de Girona
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic