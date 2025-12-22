Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els aranzels de Trump passen factura a Girona: les exportacions als Estats Units cauen un 25% a l’octubre

En total, les empreses de la província venen a l'exterior per valor de 790,3 milions d'euros, un 0,3% més que fa un any

Interior d’una empresa càrnia, en una imatge d’arxiu.

Joel Lozano

Girona

Els efectes dels aranzels imposats pels Estats Units impacten en les exportacions gironines. A l’octubre, les vendes de les empreses de la demarcació al mercat nord-americà van caure un 25,8% interanual, passant de 23,46 milions d’euros el 2024 a 17,42 milions el 2025, segons les darreres dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Aquesta és la caiguda interanual més intensa del 2025 fins aleshores.

Fa nou mesos, el president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar la seva intenció d’imposar aranzels a la Unió Europea. Tot i que no va ser fins a l’agost quan la mesura es va concretar, l’amenaça ja va desencadenar una reacció en cadena: venedors i compradors van avançar comandes i les empreses més exposades van començar a mirar cap a altres mercats per reduir riscos.

La reculada d’octubre, però, no va és l’única registrada aquest any. Abans, al juny les exportacions gironines als EUA ja havien baixat un 23,6% interanual (de 20,25 a 15,47 milions d’euros) i al setembre el descens va ser del 15,6% (de 15,60 a 13,16 milions).

Alhora, el 2025 també ha deixat mesos amb increments interanuals. Al maig, per exemple, les exportacions gironines als Estats Units van créixer un 26,5%, en passar de 12,76 a 16,14 milions d’euros, un dels increments més rellevants de l’any. Al juliol, el volum exportador també va augmentar, tot i que de manera més moderada, de 21,88 a 22,57 milions, un repunt d’entorn el 3%.

Les vendes a l'exterior s'alenteixen

Tot i això, les exportacions gironines van tancar l'octubre amb xifres positives, tot i que es van alentir respecte a mesos anteriors. En concret, al llarg del mes les empreses de la demarcació van fer vendes a l'estranger per valor de 790,3 milions d'euros,amb un lleuger increment del 0,3%.

Les vendes a l'exterior de les empreses de la província en l'acumulat de l'any continuen registrant xifres superiors a les del 2024. Entre gener i octubre, les companyies gironines ja sumen 7.187 milions d'euros en exportacions, un 2,6% més que l'any passat.

Cauen a Catalunya

Les exportacions catalanes es van reduir un 2,3% a l'octubre en comparació amb el mateix mes de l'any passat i es van situar en els 9.433,2 milions d'euros, segons el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Tot i el descens interanual, és la tercera xifra més elevada des de març del 2023 (9.652,4 l'octubre del 2024 i 10.381,70 el març del 2023), segons recull l'agència ACN.

Els efectes dels aranzels dels Estats Units van continuar per tercer mes consecutiu en el desè mes de l'any, amb una rebaixa de les vendes de béns catalans del 3,9%, fins a 370,1 milions d'euros. De fet, al global del continent americà les exportacions van caure un 16,7%. Per la seva part, les importacions també van patir una davallada del 5,7%, fins a 9.866,8 milions.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

