Consulta els comerços gironins centenaris reconeguts per la Generalitat
El Govern impulsa un mapa per localitzar i explicar el patrimoni comercial del territori
Un segle o més: 98 botigues històriques a Girona
Aquesta és la llista completa dels comerços gironins centenaris reconeguts per la Generalitat de Catalunya a través dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. El recull inclou els establiments amb cent o més anys d’història que formen part del Mapa dels Establiments Comercials Centenaris, una eina digital pensada per consultar, identificar i posar en valor el patrimoni comercial del territori.
La llista dels comerços centenaris gironins reconeguts per la Generalitat
- "Delicatessen" Can Font
- Alegrí
- Cal Flequer - Corominas Coll
- Calçats Baldiret
- Calçats Freixa
- Can Burguet, carnisseria i xarcuteria
- Can Cadet
- Can Carbasseres
- Can Mullol
- Can Pericus
- Capdevila Germans
- Carnisseria "Can Cisquet"
- Carnisseria Can Baldiró
- Carnisseria Can Salvi
- Carnisseria Estela
- Carnisseria Roca
- Carnisseria Serra
- Carnisseria Vicenç Dolz
- Carnisseria Xarcuteria Figuerola 1898
- Carnisseria-Xarcuteria Can Tonet
- Casa Marieta
- Casa Ros
- Casa Saleta
- Casa Tuyarro (Succesors de F. Trias)
- Casals Promise
- Celler Marià Pagès
- Celler Martí Fabra
- Comalat Home
- Comercial Rovira Pons
- D'Espart Espardanyeria
- Dolceria Batlle
- Drassanes Sala
- Drogueria Farreny
- Drogueria Ferreteria Frigola - Can Climent
- Esports Pons
- Estanc Cal Tanyà
- Estanc Can Net
- Estanc i Queviures Albert
- Estanc i Supermercat Ayter (Can Rafalet des de 1865)
- Estanc La Cellera
- Estanc Pilar
- Estanc Pla
- Fajol Roba per Home
- Farmàcia Alsius
- Farmàcia Broto
- Farmàcia Maria Dolors Prujà
- Farmàcia Puigvert
- Farmàcia Suñer
- Ferrer Xocolata Olot
- Ferreteria Can Jombo
- Ferreteria Gardella
- Filferros Cortada
- Fleca - Pastisseria Berta
- Fleca i Pastisseria Llausàs
- Fleca i Pastisseria Nèctar
- Fonda Rita
- Forn Ca La Carme
- Forn Cortada
- Forn de Pa Artesà Can Rodà
- Forn de Pa Josep Segura
- Forn de Pa Pastisseria Figueras
- Forn La Barceloneta
- Forn Robiró (abans Fleca del Pirineu)
- Galetes Graupera
- Garriga Òptics
- Granja Tívoli
- Impremta Aubert
- Impremta Maideu
- Ingrid Moda
- Joieria i Rellotgeria Aviñó
- Joieria i Rellotgeria Puigferrer
- Mauné Sabaters
- Mercat Municipal de Palafrugell
- Multiòptiques Solà
- Papereria Palé
- Pastisseria Cosp
- Pastisseria Fàbrega
- Pastisseria Frigola
- Pastisseria Massot
- Pastisseria Orench
- Pastisseria Piferrer
- Pastisseria Pujol
- Pastisseria Serra
- Perfumeria Marcó
- Quera 1887
- Ratafia Russet
- Rellotgeria i Joieria Casademunt
- Restaurant Casa Rudes
- Restaurant Els Caçadors
- Roig Urban Comfort
- Sabateria Cama
- Sabateria Sagrera
- Salvat Pastissers
- Taller Morer
- Teixits Matas
- Textil Gallego
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava 'ocupat', però se’l troba sense mobles
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora