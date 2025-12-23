Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Consulta els comerços gironins centenaris reconeguts per la Generalitat

El Govern impulsa un mapa per localitzar i explicar el patrimoni comercial del territori

Un segle o més: 98 botigues històriques a Girona

Imatge d’arxiu del restaurant Casa Marieta, situat a la plaça de la Independència de Girona.

Imatge d’arxiu del restaurant Casa Marieta, situat a la plaça de la Independència de Girona. / Aniol Resclosa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Aquesta és la llista completa dels comerços gironins centenaris reconeguts per la Generalitat de Catalunya a través dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. El recull inclou els establiments amb cent o més anys d’història que formen part del Mapa dels Establiments Comercials Centenaris, una eina digital pensada per consultar, identificar i posar en valor el patrimoni comercial del territori.

La llista dels comerços centenaris gironins reconeguts per la Generalitat

  • "Delicatessen" Can Font
  • Alegrí
  • Cal Flequer - Corominas Coll
  • Calçats Baldiret
  • Calçats Freixa
  • Can Burguet, carnisseria i xarcuteria
  • Can Cadet
  • Can Carbasseres
  • Can Mullol
  • Can Pericus
  • Capdevila Germans
  • Carnisseria "Can Cisquet"
  • Carnisseria Can Baldiró
  • Carnisseria Can Salvi
  • Carnisseria Estela
  • Carnisseria Roca
  • Carnisseria Serra
  • Carnisseria Vicenç Dolz
  • Carnisseria Xarcuteria Figuerola 1898
  • Carnisseria-Xarcuteria Can Tonet
  • Casa Marieta
  • Casa Ros
  • Casa Saleta
  • Casa Tuyarro (Succesors de F. Trias)
  • Casals Promise
  • Celler Marià Pagès
  • Celler Martí Fabra
  • Comalat Home
  • Comercial Rovira Pons
  • D'Espart Espardanyeria
  • Dolceria Batlle
  • Drassanes Sala
  • Drogueria Farreny
  • Drogueria Ferreteria Frigola - Can Climent
  • Esports Pons
  • Estanc Cal Tanyà
  • Estanc Can Net
  • Estanc i Queviures Albert
  • Estanc i Supermercat Ayter (Can Rafalet des de 1865)
  • Estanc La Cellera
  • Estanc Pilar
  • Estanc Pla
  • Fajol Roba per Home
  • Farmàcia Alsius
  • Farmàcia Broto
  • Farmàcia Maria Dolors Prujà
  • Farmàcia Puigvert
  • Farmàcia Suñer
  • Ferrer Xocolata Olot
  • Ferreteria Can Jombo
  • Ferreteria Gardella
  • Filferros Cortada
  • Fleca - Pastisseria Berta
  • Fleca i Pastisseria Llausàs
  • Fleca i Pastisseria Nèctar
  • Fonda Rita
  • Forn Ca La Carme
  • Forn Cortada
  • Forn de Pa Artesà Can Rodà
  • Forn de Pa Josep Segura
  • Forn de Pa Pastisseria Figueras
  • Forn La Barceloneta
  • Forn Robiró (abans Fleca del Pirineu)
  • Galetes Graupera
  • Garriga Òptics
  • Granja Tívoli
  • Impremta Aubert
  • Impremta Maideu
  • Ingrid Moda
  • Joieria i Rellotgeria Aviñó
  • Joieria i Rellotgeria Puigferrer
  • Mauné Sabaters
  • Mercat Municipal de Palafrugell
  • Multiòptiques Solà
  • Papereria Palé
  • Pastisseria Cosp
  • Pastisseria Fàbrega
  • Pastisseria Frigola
  • Pastisseria Massot
  • Pastisseria Orench
  • Pastisseria Piferrer
  • Pastisseria Pujol
  • Pastisseria Serra
  • Perfumeria Marcó
  • Quera 1887
  • Ratafia Russet
  • Rellotgeria i Joieria Casademunt
  • Restaurant Casa Rudes
  • Restaurant Els Caçadors
  • Roig Urban Comfort
  • Sabateria Cama
  • Sabateria Sagrera
  • Salvat Pastissers
  • Taller Morer
  • Teixits Matas
  • Textil Gallego

