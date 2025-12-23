Els hotels gironins creixen un 2,1% al novembre i arriben als 162.854 clients
Les pernoctacions hoteleres a les comarques gironines pugen un 4,27% i arriben a les 299.502 nits
Els hotels de les comarques gironines van allotjar 162.854 clients durant el mes de novembre, un 2,11% més que el mateix període de l’any passat, segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest increment també es va reflectir en les pernoctacions, que van arribar a les 299.502 nits, amb un augment interanual del 4,27%.
Aquestes dades s’emmarquen en un context de creixement generalitzat del sector hoteler a Catalunya, que al novembre va tancar el millor resultat de la sèrie històrica, amb registres disponibles des del 1999. En total, els hotels catalans van allotjar 1.313.990 clients, fet que representa un increment del 5,1% respecte al novembre de l’any passat. El creixement va estar impulsat principalment pel visitant estranger, que va repuntar un 6,74% interanual i va concentrar més del 60% del total, amb 817.170 persones allotjades. Per la seva banda, el turisme procedent de l’Estat va augmentar un 2,5%, fins a 496.820 clients.
Les pernoctacions a Catalunya també van marcar un rècord mensual, amb 2.792.751 nits, un 2,52% més que al novembre del 2024. Amb aquestes xifres, els hotels catalans encadenen vuit mesos consecutius amb rècords mensuals i, aquest 2025, només el mes de març ha quedat fora d’aquesta dinàmica. El novembre, a més, va ser el quart mes de l’any en què van coincidir màxims històrics tant de persones allotjades com de pernoctacions, després del gener, l’abril i l’octubre. Pel que fa a l’estada mitjana, al novembre es va situar en 2,13 dies per viatger, lleugerament per sota dels 2,18 dies registrats un any abans. El grau d’ocupació per places va arribar al 50,46%, una mica més d’un punt per sobre del 49,09% del novembre del 2024.
Per demarcacions, les quatre van registrar augments interanuals en el nombre de clients allotjats. Les comarques barcelonines van liderar el creixement percentual, amb un increment del 5,86%, fins a 995.175 persones. Les tarragonines van créixer un 4,19%, amb 110.596 clients, seguides de les gironines, amb l’augment del 2,11%, i les lleidatanes, amb un 1,95%, fins a 45.365.
Les pernoctacions
Les pernoctacions també van augmentar a totes quatre demarcacions. Lleida va encapçalar els increments percentuals, amb un 4,79% més i 87.519 nits. A les comarques gironines, l’augment va ser del 4,27%, mentre que a Barcelona es va situar en el 2,29%, amb 2.213.803 pernoctacions, i a Tarragona en l’1,52%, amb 191.927 nits.
Catalunya va ser el tercer destí preferit dels turistes no residents a l’Estat espanyol, concentrant el 14,4% del total de pernoctacions. Barcelona, juntament amb Madrid i Sant Bartolomé de Tirajana, a les Illes Canàries, va ser un dels principals punts turístics de l’Estat en nombre de nits d’hotel.
Finalment, en el conjunt de l’Estat, les pernoctacions hoteleres van créixer un 1,6% al novembre en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, fins a superar els 20,3 milions. El turisme resident va retrocedir un 0,7% interanual, mentre que el visitant estranger va augmentar un 3%. La facturació mitjana dels hotels va ser de 117,4 euros per habitació ocupada, un 3% més que l’any anterior.
