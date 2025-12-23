Roses reforça la promoció turística amb una estratègia conjunta entre Ajuntament i empresaris
L’objectiu és "reforçar l’excel·lència, la sostenibilitat i la desestacionalització de la destinació"
L’Ajuntament de Roses i l’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus s'han aliat per dur a terme manera conjunta la promoció turística del municipi. "L’objectiu d’aquest acord és guanyar eficàcia, reforçar l’excel·lència i la sostenibilitat de la destinació i continuar posicionant Roses com un municipi referent en desestacionalització turística", afirmen en un comunicat.
Fins ara, tant l’Ajuntament com l’Associació d’Empresaris desenvolupaven iniciatives de promoció per separat. A partir d’ara, "aquesta estratègia compartida permetrà optimitzar recursos, unificar missatges i potenciar una visió comuna de Roses com a destinació turística de qualitat durant tot l’any", ha destacat el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens.
El president de l’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus, Miquel Gotanegra, ha valorat molt positivament l’evolució del sector turístic al municipi i ha assegurat que "la situació actual i la projecció amb què tancarem l’any són extraordinàries". En aquest sentit, Gotanegra ha remarcat que "Roses està portant a terme la desestacionalització amb fets". Segons ha explicat, la temporada turística "ja no s’acaba a l’estiu, sinó pràcticament a finals d’any".
Balanç molt positiu del 2025
El president dels empresaris ha destacat que Roses tanca un any turístic amb molt bona ocupació, especialment fora dels mesos tradicionals d’estiu. "El juliol i l’agost es mantenen estables, però el que realment creix és la resta de l’any, gràcies a totes les accions desestacionalitzades que s’estan impulsant", ha afirmat. Entre aquestes iniciatives, ha posat en valor esdeveniments com el Festivalet per Tots Sants o el Cap d’Any diferent amb focs artificials a la badia, que han situat Roses com un dels destins més buscats de Catalunya per passar les festes nadalenques, afirmen. "Hem sigut capaços de crear una experiència única: no hi ha cap municipi de la costa catalana que celebri el Cap d’Any amb focs artificials al mig d’una badia", ha subratllat.
En aquest context de creixement i consolidació del sector, el president de l’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus ha destacat també l’augment del nombre d’empreses associades durant aquest any, arribant gairebé als 200 associats. Segons Gotanegra, aquesta evolució reflecteix la bona salut del teixit empresarial del municipi i la força del sector turístic i comercial, que actualment genera fins a 5.000 llocs de treball.
