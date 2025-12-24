Aquestes són les gasolineres més barates a Girona per Nadal
El preu de la gasolina cau més d'un 4% respecte a l'any passat
Les festes de Nadal arriben amb un escenari més favorable per a les butxaques dels conductors gironins. Coincidint amb l’augment dels desplaçaments per visitar a la família o aprofitar els dies lliures, tant la gasolina com el gasoil registren preus més baixos que fa un any.
Segons les darreres dades disponibles, el litre de gasolina a les estacions de servei de la província de Girona se situa actualment en una mitjana d'1,454 euros, mentre que el gasoil té un preu mitjà d'1,406 euros. Aquestes xifres representen una caiguda del 4,5% en el cas de la gasolina i de l'1,7% en el del dièsel respecte al Nadal passat.
Amb aquests preus, omplir un dipòsit de 50 litres de gasolina té un cost aproximat de 72,70 euros, mentre que en el cas del gasoil el desemborsament és d’uns 70,30 euros, cosa que suposa entre un i quatre euros menys que fa un any.
Diferències entre benzineres
Com és habitual, els preus varien de manera significativa segons l’estació de servei. A la demarcació de Girona, les gasolineres més econòmiques aquest Nadal ofereixen la gasolina a partir d'1,229 euros el litre, mentre que les més cares arriben fins als 1,639 euros. En el cas del gasoil, els preus oscil·len entre els 1,179 euros i els 1,539 euros el litre.
Tendència a la baixa
La reducció dels preus no és un fenomen exclusiu de les estacions de servei de les comarques gironines. A escala estatal, els carburants també mantenen una tendència a la baixa coincidint amb les festes de Nadal.
Segons les darreres dades, el preu mitjà del litre de gasolina a Espanya se situa actualment en 1,448 euros, mentre que el del dièsel és d'1,393 euros, valors que es troben entre els més baixos dels darrers mesos, amb una caiguda interanual superior a la registrada a Girona, del 5,7% en el cas de la gasolina i del 4% en el dièsel.
