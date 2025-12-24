Hisenda
El Govern recula i els aturats no hauran de presentar declaració de la renda
El ‘Butlletí Oficial de l’Estat’ publica la supressió d’aquesta nova obligació, que havia d’entrar en vigor el 2026
Gabriel Ubieto
Les persones a l’atur no estaran obligades a presentar la declaració de la renda. El ‘Butlletí Oficial de l’Estat’ (BOE) ha publicat aquest dimecres la supressió d’aquesta nova obligació que havia d’entrar en vigor per primera vegada en la campanya de la renda del 2026. El Govern ha decidit fer marxa enrere i renunciar a exigir aquest tràmit a les persones que durant tot un exercici no hagin obtingut altres ingressos que aquells derivats de les prestacions d’atur.
A Espanya hi ha actualment al voltant de 2,5 milions de persones a l’atur i set de cada 10 perceben algun tipus de prestació o subsidi. I les novetats que inicialment preveia implantar Hisenda preocupaven entre el col·lectiu, ja que no presentar la declaració de la renda podia ser motiu de retirada del subsidi o la prestació per part del SEPE.
El reial decret òmnibus que va aprovar l’Executiu en el seu últim Consell de Ministres inclou una àmplia bateria de mesures, des de la pujada de les pensions fins a la pròrroga temporal del salari mínim, passant per un compromís que tenia pendent des de fa mesos: la supressió de l’obligatorietat de presentar declaració de la renda per als aturats que no hagin tingut altres ingressos que els del SEPE.
Aquelles persones que hagin estat uns mesos cobrant l’atur, però després hagin trobat feina i percebut un sou, sí que hauran de fer la declaració, sempre que compleixin la resta de requisits.
Novetat frenada
Tot es remunta a una sèrie de canvis que va introduir Hisenda fa un parell d’exercicis, amb la voluntat d’incrementar la informació que tenia del ciutadà. Aquests canvis passaven per exigir als aturats que també declaressin els seus ingressos, malgrat que aquests ja provenien de l’Estat i aquest en tenia constància per altres vies.
A més que la majoria d’ingressos derivats de les prestacions estan per sota dels mínims exempts per haver de fer la declaració. És a dir, la previsió era que la majoria dels perceptors haguessin hagut de declarar, però no pagar.
Evolució de l’atur
La idea inicial era que l’obligatorietat de la declaració entrés en vigor el 2025, però es va acabar posposant un any davant el dissens en el Govern –el Ministeri de Treball no ho veia amb bons ulls i Hisenda, sí–. I ara, l’Executiu ha decidit desterrar definitivament aquesta via.
«Resulta així necessària la supressió d’aquesta obligació de presentar declaració per IRPF als beneficiaris de la prestació d’atur, ja que el seu abast actual no suposa només una obligació formal. Això supera la intenció de la norma, que inicialment va ser la de dotar d’una font addicional d’informació a l’entitat gestora de les prestacions d’atur», recull el BOE.
El Govern justifica la seva decisió a causa de dos motius. D’una banda, els aturats, quan se’ls reconeix la prestació, ja firmen una declaració responsable que compliran els drets i obligacions aparellats amb aquesta. D’altra banda, «el reforç de la interoperabilitat amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària», cosa que «ha permès prescindir d’aquesta obligació legal de presentar la declaració corresponent».
