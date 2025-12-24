Desconvoquen la vaga a l’empresa de recollida de residus Nora
El comitè d’empresa accepta desconvocar l’aturada després d’assolir compromisos en la negociació del conveni i en millores de manteniment
La vaga prevista a l’empresa Serveis Mediambientals la Selva Nora SA, encarregada de la recollida de residus a 17 municipis de la comarca de la Selva, ha quedat desconvocada després que el comitè d’empresa i la direcció hagin arribat a diversos compromisos en el marc de la mediació d’Inspecció de Treball.
Segons ha informat la part social, la decisió s’ha pres després d’aconseguir acords que permeten desbloquejar aspectes clau del conflicte laboral. Entre els compromisos adquirits hi ha la calendarització de les reunions de negociació del nou conveni col·lectiu, així com la reparació de la carretera d’accés a la base de l’empresa, amb data límit fixada per al 5 de gener de 2026. També s’han acordat altres actuacions de manteniment pendents.
A més, segons expliquen els treballadors, l’empresa s’ha compromès a elaborar i lliurar a la representació dels treballadors un llistat dels llocs de treball coberts de manera efectiva per garantir la prestació del servei, així com a complir un calendari per a la cobertura de 21 places estructurals.
Des del comitè d’empresa lamenten, però, que s’hagi hagut d’arribar a una convocatòria de vaga per assolir aquests compromisos. Segons assenyalen, amb una major comunicació i consideració per part de la direcció, el conflicte s’hauria pogut evitar.
Vaga per Setmana Santa
Tot i la desconvocatòria, la part social adverteix que el conflicte no està tancat definitivament. En aquest sentit, indiquen que, si per Setmana Santa no s’han complert els acords assolits durant la mediació amb Inspecció de Treball, no descarten tornar a plantejar una nova convocatòria de vaga.
Els treballadors denunciaven un "bloqueig sistemàtic" de la negociació del conveni col·lectiu, amb salaris congelats i sense una proposta que garantís el manteniment del poder adquisitiu, així com deficiències de manteniment en maquinària i camions, problemes a les instal·lacions i manca de personal estructural. La vaga, convocada per CCOO, preveia quatre jornades d’aturada des de les 20.00 hores del 28 de desembre fins a les 23.59 hores del 31 de desembre, en ple període nadalenc.
