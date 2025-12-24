Els gironins fan les compres dels àpats de Nadal amb "més previsió"
L’augment dels preus impulsa noves estratègies de compra entre les famílies
Poques hores abans del tret de sortida a les festes de Nadal, el Mercat del Lleó de Girona concentra un dels moments de més activitat de tot l’any. Els passadissos s’omplen de compradors que ultimen detalls, recullen encàrrecs o fan les darreres compres abans de les celebracions. Tot i això, darrere d’aquest ambient enguany hi ha un petit canvi respecte a altres festes de Nadal, segons expliquen alguns veïns i paradistes les famílies gironines han planificat amb més previsió la compra dels aliments per als àpats, en comparació amb altres campanyes.
Aquest avançament no implica que les compres s’hagin fet amb molta antelació, però sí que una part important dels productes principals del menú s’han assegurat dies o setmanes abans. "Vinc a buscar quatre coses que falten, la part grossa de la compra ja la tenim feta", explicava aquesta setmana Joan Enric Bosch, veí de Girona, mentre passejava pel mercat.
Des de les parades del Mercat del Lleó, aquest canvi d’hàbits s’ha fet especialment visible aquest any. Noemí, treballadora de la carnisseria Mercader, assegurava que el volum d’encàrrecs s’ha avançat de manera clara. "Aquest any la gent s’ha anticipat molt, hi ha hagut més previsió. Fa més d’un mes que tenim encàrrecs de Nadal, i els vam tancar a partir del 15 de desembre perquè ja no donàvem l’abast", explicava.
Productes més cars
La sensació dels compradors, un any més, és que els productes s’han encarit. "Tots els productes bàsics han pujat en els últims mesos", assegurava Bosch. La percepció de l’encariment és compartida per molts altres clients. Manel Garcia, també veí de Girona, explicava que a casa seva van decidir avançar els encàrrecs per evitar sorpreses d’última hora. "Es nota la pujada de preus, i per això vam encarregar el menjar fa unes setmanes, per evitar l’encariment just els dies abans de Nadal", detallava. Una decisió que, segons reconeixen alguns comerciants, cada vegada és més habitual.
Pel que fa als productes, la tradició continua marcant el menú de moltes llars i malgrat denunciar pujades en els preus, aquestes no condicionen els seus àpats. "El que més es ven són les espatlles de xai i els canelons", assenyalava Noemí, que afegia que els clients també pregunten cada vegada més per l’origen i el control del producte, com a conseqüència de situacions com la pesta porcina, tot i que no té efecte sobre els humans. En aquest sentit, explicava que, malgrat les informacions relacionades amb el sector porcí, els preus es mantenen estables i no s’ha notat una davallada significativa en les vendes. "La gent pregunta i s’informa, però quan els expliques que tot està controlat es queden tranquils", afirma.
Tot i la tendència a planificar, no tothom opta per encarregar amb antelació. Valentina, veïna de Girona, feia aquest dilluns compres per a la nit de Nadal i explicava que cada any modifica el menú. "Només som dos i vaig canviant", comentava. Tot i això, reconeixia que l’augment de preus és evident. "Ha pujat tot molt, sobretot respecte a l’any passat", afirmava.
També Ana Extremera, veïna de Girona, acabava aquest dilluns de completar la compra per a les festes. "Tot s’ha encarit una mica aquest any", admetia, tot i assegurar que no adapta el menú als preus. "Gràcies a Déu no l’adapto. Faig el que crec que agradarà als meus fills", explicava. El seu menú inclourà xai per aquesta nit i vedella amb bolets el dia de Nadal, amb productes comprats directament al mercat, sense encàrrec previ.
Aquest comportament també es repeteix entre famílies que, tot i no haver fet encàrrecs formals, han anat avançant la compra de manera progressiva. És el cas de Jordi Planas, veí de Girona, que aquesta setmana acabava de comprar alguns productes frescos. "Aquest any no ho hem deixat tot per a l’últim dia. La carn principal ja la teníem comprada i congelada, i ara venim a buscar complements i alguna cosa fresca", explicava. Segons apuntava, l’objectiu és "evitar els pics de preu i no haver de córrer a última hora".
Planas reconeixia que la pujada dels preus ha fet replantejar la manera de comprar, però no tant el contingut del menú. "Potser ajustem quantitats o busquem alternatives, però al final Nadal és Nadal", afirmava. En el seu cas, el menú manté els plats tradicionals, tot i que amb una compra "més pensada i més repartida en el temps", una fórmula que assegura que cada vegada segueixen més persones del seu entorn.
Increments del 10%
Aquest canvi d’hàbits en les compres s’emmarca en un context general d’augment dels preus dels aliments nadalencs. Segons l’Observatori de Preus de Nadal de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el preu mitjà dels productes més habituals d’aquestes dates ha augmentat un 10,3% aquest desembre, segons el tercer i últim control de la campanya. Tot i ser una pujada significativa, és inferior a la registrada l’any passat, quan l’increment va arribar al 12,3%.
Les pujades més grans de preu s’observen en els percebes (+56%), les cloïsses (+43%), la pularda sencera (+26%), el lluç al tall (+20%) i el besuc (+17%). També s’han encarit el gall dindi sencer (+8%), les angules (+8%), el pernil ibèric d’esquer (+6%), el rodó de vedella (+6%), els llagostins congelats (+4%), el xai a quarts (+3%) i el llobarro (+2%). La magrana ha mantingut el preu, mentre que les ostres (-16%), la pinya (-13%) i la llombarda (-4%) s’han abaratit, segons un comunicat.
A diferència d’altres anys, no s’ha observat un comportament tan diferenciat segons el tipus de producte, amb l’excepció de les fruites i les verdures —amb poques variacions i els descensos habituals— i l’augment del preu de les aus, possiblement afectades per l’impacte de la grip aviària.
L’OCU ha assenyalat que sis aliments han assolit màxims històrics: el pernil ibèric de cebo al tall (71,71 euros el quilo), el xai de llet (23,85 €/kg), el rodó de vedella (21,34 €/kg), el gall dindi sencer (7,21 €/kg), la magrana (3,19 €/kg) i la pinya (1,89 €/kg).
L’organització recomana aprofitar ofertes puntuals i valorar la compra de productes congelats, habitualment més econòmics; i també constata que, malgrat les pujades, la carn d’au continua sent l’opció càrnia més assequible dins de la cistella nadalenca.
