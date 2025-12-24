Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
La companyia Ezentis és l'encarregada de les instal·lacions integrals del futur Hotel Rocamar
Una de les empreses vinculades a l’empresari José Elías ha formalitzat un contracte milionari a Cadaqués en el marc de la construcció d’un nou hotel de cinc estrelles. El grup Ezentis, del qual Elías és principal accionista, ha tancat un acord valorat en aproximadament 7 milions d’euros per executar una part del projecte: les instal·lacions integrals del futur Hotel Rocamar.
El complex hoteler, situat en primera línia de mar, preveu un edifici principal amb 64 habitacions, zones de restauració, spa, gimnàs, espais per a esdeveniments i àrees exteriors. En aquest context, el contracte d’Ezentis —a través de la filial EDA Instalaciones y Energía i en una unió temporal d’empreses (UTE)— se centra exclusivament en l’àmbit de les instal·lacions de l’edifici, i no en el conjunt de la construcció.
Un nou hotel
El projecte, liderat per l'empresa Nexxo, contempla la reconstrucció total d’un hotel antic, que s’ha enderrocat i s’està tornant a aixecar. Dins d’aquesta obra global, Ezentis assumeix totes les instal·lacions de l’equipament, com ara climatització, aigua, electricitat, extracció i protecció contra incendis, és a dir, el paquet de sistemes tècnics necessaris perquè l’hotel pugui operar.
Pel que fa al calendari, la previsió és que el complex quedi enllestit a finals del 2026, amb el certificat final d’obra tancada. Els treballs d’instal·lacions vinculats a aquest contracte es van activar entre setembre i octubre de 2025 i està previst que s’estenguin fins al desembre de 2026.
Gairebé 12 milions d'euros
Aquest acord s’emmarca en els nous contractes formalitzats per Grupo Ezentis durant el quart trimestre de 2025, que en global superen els 11,8 milions d’euros. En aquest període, la companyia ha reforçat especialment la seva presència en el sector hoteler i en edificacions singulars, àmbit en què EDA ha concentrat adjudicacions per un import superior als 7,5 milions d’euros.
L’operació arriba en un moment de moviments corporatius al voltant d'Ezentis. Recentment, José Elías va notificar una lleugera reducció del seu pes accionarial del 24,24% al 23,76% per un efecte de dilució derivat d’una ampliació de capital inscrita el 4 de desembre, amb l’emissió d’11 milions de noves accions a 0,099 euros que van ser subscrites íntegrament per un vehicle vinculat a Alpha Blue Ocean (ABO) mitjançant conversió d’obligacions.
