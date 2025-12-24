Últim Consell de Ministres de l’any
La pensió mínima no contributiva i l’ingrés mínim vital pujaran l’11%
El Govern aposta per revaloritzar més la paga social a les persones amb ingressos més precaris
El ‘salari’ dels jubilats pujarà un 2,7%
Gabriel Ubieto
Les pensions mínimes no contributives i l’ingrés mínim vital (IMV) pujaran a partir de l’1 de gener del 2026 un 11,4%, mentre que les pensions mínimes pujaran un 7%. Així ho va anunciar la ministra d’Inclusió, Elma Saiz, ahir en la roda de premsa posterior a l’últim Consell de Ministres de l’any. La ministra confirma uns imports que ja va avançar en la seva última entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.
La pensió mínima no contributiva pujarà 64 euros al mes, i passarà dels actuals 564,7 euros mensuals (en 14 pagues) els 629 euros. Aquests subsidis són els que cobren aquelles persones que no han pogut cotitzar prou temps per accedir a prestacions contributives, de més import. La mesura beneficiarà unes 720.000 persones, segons dades de la Seguretat Social.
L’IMV, que reben actualment unes 785.000 famílies a tot Espanya, pujarà també un 11,4%, cosa que en termes absoluts es tradueix en el cas d’una prestació d’una persona sola en 75,1 euros més al mes, fins a un total de 733,9 euros mensuals. El pagament màxim, que seria per a una unitat de convivència amb set o més membres, pujarà 165,2 euros cada mes, fins a un total d’1.614,59 euros mensuals.
El Govern finalment ha apostat per revaloritzar més les pensions de les persones amb ingressos més precaris més que l’any passat, quan les va incrementar entre un 5% i un 11%. I aquests subsidis pujaran substancialment més que les prestacions contributives, a les quals se’ls aplica de manera automàtica la mateixa revalorització que els preus. L’any que ve, tal com ja havia confirmat l’INE, aquestes pagues pujaran un 2,7%, uns 40 euros de mitjana. Arriben a uns 10 milions de persones.
El Consell de Ministres d’ahir va aprovar aquestes mesures en un reial decret òmnibus, que inclou també l’escut social antidesnonaments. En aquest sentit, l’Executiu prolonga la prohibició del tall de subministraments bàsics (llum, gas natural i aigua), el bo social elèctric i la moratòria per a desnonaments per a famílies vulnerables sense alternativa habitacional.
Ajudes per la dana i els focs
El paquet de mesures també inclou ajudes per a les víctimes de recents desastres naturals, com els incendis d’aquest estiu o la dana a València. La norma estableix una exempció per a les ajudes personals rebudes pels afectats pels incendis forestals d’aquest estiu. Alhora, es prolonguen les ajudes per als afectats per la dana i per a la reconstrucció dels municipis perjudicats, amb noves exempcions en l’IRPF i l’impost de societats a professionals i empreses, entre altres mesures.
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) les posarà negre sobre blanc a partir d’avui i el Congrés dels Diputats haurà de validar-les o rebutjar-les el mes que ve. L’any passat l’Executiu ja va tenir problemes per convalidar un reial decret similar, les mesures van decaure en primera instància, si bé després es van convalidar després d’una picabaralla amb socis d’investidura –que no de govern–, com Junts.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències