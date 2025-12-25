Avís sanitari
Catalunya activa l’alerta sanitària per grip aviària en una granja de Lleida
La Generalitat obliga a sacrificar 230.000 gallines i decreta confinar totes les explotacions a 10 quilòmetres al voltant del primer contagi
La principal hipòtesi sosté que el virus, que no és perillós per a les persones, va arribar a partir d’una au silvestre
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya ha activat l’alerta sanitària després de detectar un positiu de grip aviària en una granja de pollastres a la província de Lleida. El conseller d’Agricultura, Óscar Ordeig, així ho va fer públic ahir en roda de premsa. L’Administració catalana va decretar el confinament de totes les explotacions d’aus a 10 quilòmetres al voltant del primer contagi.
La conselleria, a banda del cordó sanitari, va ordenar també el sacrifici de totes les aus de la granja afectada. "És una malaltia molt contagiosa, molt mortal i d’erradicació obligatòria", va assenyalar Ordeig. L’explotació està ubicada a la comarca de l’Urgell, segons van explicar fonts del sector a l’agència ACN. Es tracta d’una explotació de gallines ponedores on hi ha uns 230.000 animals, que hauran de ser sacrificats tots.
A tot Espanya hi ha actius un total de 14 focus de grip aviària i ara un d’ells es troba a Catalunya. La Generalitat i el sector estaven en guàrdia des del 17 de novembre passat davant la possibilitat que es produís un episodi com el que es va confirmar ahir.
A favor de la contenció del virus (H5N1) juga que a un quilòmetre al voltant de l’explotació afectada no n’hi ha cap altra, i això pot reduir el risc que la malaltia es multipliqui i es distribueixi per més centres de criança i engreixament. També que en les últimes hores no s’han produït moviments d’animals des de l’explotació, segons van explicar des de la Generalitat.
Controls veterinaris
Els equips veterinaris del Departament d’Agricultura es van desplaçar a totes les explotacions situades en un radi de 3 a 10 quilòmetres per fer les analítiques i els controls corresponents.
Ordeig va fer una crida a la calma entre la ciutadania i va recordar que el virus no és perillós per a les persones, ni incideix sobre el consum de carn i ous. "Els casos de transmissió a persones són molt excepcionals i només s’han detectat en situacions d’alt contacte directe amb aus infectades en l’àmbit laboral", van especificar des d’Agricultura. Per això es monitoritzarà l’estat de salut dels treballadors de la granja afectada. L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova està coordinant els protocols sanitaris.
La principal hipòtesi amb la qual treballen a Agricultura és que la malaltia s’hagi colat a l’explotació aviària a través d’una au salvatge. "Si fem les coses bé en 30 dies podrem aixecar les restriccions", va afirmar el conseller. Ordeig va fer públic aquest primer positiu, si bé la confirmació oficial la donarà el Ministeri d’Agricultura, tal com contempla el protocol. Des de la Generalitat s’estan posant en contacte amb els diferents alcaldes de la zona, així com amb els empresaris del sector per reforçar entre tots els protocols de bioseguretat.
El registre de casos de grip aviària a Catalunya ha sigut reiterat durant els últims anys. Aquest 2025 ja es va fer oficial un positiu d’una cigonya trobada als Aiguamolls de l’Empordà, a prop de Castelló d’Empúries, a l’agost. El 2024 es va tenir constància d’un altre positiu en ocells salvatges. Si bé el 2023 sí que hi va haver contagis en una granja de galls dindis de les Garrigues, on va caldre sacrificar tots els animals per precaució, uns 87.000, i es va contenir la malaltia. A Catalunya, hi ha 2.691 explotacions dedicades a la criança d’aus, segons les últimes dades de l’INE, en les quals es crien uns 43 milions d’animals.
A la Generalitat se li suma una altra crisi sanitària en matèria alimentària. Des de fa gairebé un mes Catalunya està gestionant un brot de pesta porcina africana (PPA).
