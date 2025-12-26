Comprar abans per gaudir més: Amazon revela com els espanyols han canviat els seus hàbits nadalencs
8 de cada 10 espanyols opten per avançar les seves compres nadalenques; tal com mostra l'‘Enquesta sobre els hàbits de viatge i consum de les famílies a Espanya durant l'època nadalenca’, realitzada per Beruby per a Amazon
És oficial: ha arribat aquesta època de l'any en què, tradicionalment, l'estrès s'apoderava de tot. Ni la incertesa sobre les vacances –amb vols i hotels ja escollits i pagats sense opció de cancel·lació gratuïta–, ni el temut "hem de parlar" generaven tanta tensió com l'arribada de desembre. El mes per excel·lència de les visites familiars, els dinars amb amics, els preparatius nadalencs de tot tipus i, per descomptat, el repte de trobar el regal perfecte.
Tanmateix, alguna cosa està canviant en aquest escenari. I és que, segons dades de l'‘Enquesta sobre els hàbits de viatge i consum de les famílies a Espanya durant l'època nadalenca’, realitzada per Beruby per a Amazon, 8 de cada 10 espanyols avancen les seves compres nadalenques. Una xifra contundent que deixa molt enrere aquell 18 % de retardats que, com confirma l’enquesta citada, solen esperar fins a la mateixa setmana de Nadal o de Reis per sortir a caçar els regals.
Què és el que ha provocat que canviï la manera de comprar per Nadal?
El motiu principal que afavoreix l'avançament de les compres nadalenques rau en què, gairebé el 69% dels enquestats busca aprofitar els descomptes i ofertes online; mentre que el 37% ho fa per assegurar-se de rebre les comandes a temps, així com per trobar una major varietat de productes disponibles, segons el 33%.
Quant a què és el que més es regala, l'enquesta ho deixa clar: la moda lidera els regals més populars amb gairebé el 71%, seguida de la tecnologia (53%) i els joguets (48%).
Per a tots - els que planifiquen les seves compres, però també els que segueixen deixant-ho tot per a l'últim moment - Amazon es converteix en un aliat clau en aquestes dates, ja sigui oferint inspiració a través de la Botiga de Regals d'Amazon amb opcions per a cada persona, tipus de regal i pressupost, o la llista anual de 'Els joguets més desitjats 2025', que facilita la cerca del regal perfecte per als més petits, i els no tan petits; o amb les seves entregues ràpides i flexibles, que permeten als seus clients gaudir de les festes sense preocupacions, podent fer les seves compres des de casa i amb la tranquil·litat de saber que els seus regals arribaran a temps. A més, la majoria dels articles comprats aquests dies es poden retornar fins al proper 6 de febrer.
La màgia no necessita maleta (quan existeix Amazon)
I és que a Amazon els clients poden fer les seves compres fàcilment quan i des d'on vulguin, sense preocupar-se pels desplaçaments i gaudint de lliuraments ràpids a domicili, armaris o punts de recollida.
Tanmateix, malgrat aquesta flexibilitat en les opcions de lliurament, en una època marcada pels desplaçaments per reunir-se amb família i amics —6 de cada 10 espanyols es desplacen durant aquestes dates—, el 76% prefereix portar els regals amb ells a la maleta, mentre que només el 20% opta per enviar-los directament a la destinació per viatjar més lleuger. Per a aquests últims, que opten per la comoditat de no carregar amb paquets, la xarxa logística d'Amazon juga a favor seu:
La xarxa d'Amazon arriba al 100% dels codis postals peninsulars, amb entregues en més del 90% de les destinacions en només dos dies. D'aquesta manera, els clients poden enviar i rebre els seus paquets a l'adreça on passaran les festes nadalenques.
La lliurament gratuït a Punts de Recollida i Amazon Lockers (armaris), permet mantenir la sorpresa intacta, ja que podran retirar el paquet quan més els convingui, evitant així que descobreixin els regals.
Amazon col·labora amb més de 2.500 negocis locals repartits en més de 900 municipis a través del seu programa Hub Delivery, reforçant així el seu compromís d'acostar productes i oportunitats econòmiques a les zones rurals de tota Espanya. La majoria d'aquests negocis es troben en municipis de menys de 30.000 habitants. Aquest programa no només permet que les comandes arribin a pobles i barris de tota Espanya, sinó que a més proporciona un ingrés extra als negocis participants, lliurant comandes d'Amazon als seus veïns.
Gràcies a tot això, els consumidors a Espanya estan deixant enrere l'angoixa per les compres nadalenques a contrarellotge, i es percep una tendència clara cap a l'anticipació, la recerca d'ofertes, la comoditat de la compra online i la tranquil·litat de rebre -o retornar- els regals a temps per a les festes.
El "dilema" dels més previsors: on amagar els regals?
Ara bé, si has estat previsor, però no has demanat els teus productes a un Amazon Locker o punt de recollida, t'espera un repte important: evitar que descobreixin els regals abans d'hora. On amagar els regals durant setmanes sense aixecar sospites?
Segons un altre estudi elaborat per Kantar per a Amazon (entre consumidors del Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Espanya), 2 de cada 5 espanyols (42%) han amagat un regal tan bé que no van ser capaços de trobar-lo a temps per lliurar-lo el dia de Nadal. A més, els amagatalls favorits dels espanyols per amagar els regals són variats: els armaris i les despatxos (50%), sota el llit (37%), àtics i golfes (27%), el infal·lible maleter del cotxe (26%) - tot i que, com a recomanació, posa una alarma per no oblidar-los el gran dia- i, maletes (preferida per un 25%). D'altra banda, entre els amagatalls més pintorescos i originals hi ha les caixes de sabates (18%), el calaix de mitjons (15%), la cistella de la roba (7%) i fins i tot el forn i la rentadora (5%).
El resultat de tanta creativitat és evident, però de vegades no és suficient: el 73% dels espanyols admet haver descobert el seu propi regal abans d'hora. La temptació és poderosa... però si ho descobreixes, sisplau, no l'obris.
