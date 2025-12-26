Gairebé un terç dels habitatges gironins no tenen calefacció
A la ciutat de Girona, la proporció de pisos que no disposen de sistema de climatització baixa quasi deu punts i se situa en el 19%, segons un estudi del portal immobiliari Idealista
No tots els habitatges que es venen a les comarques gironines incorporen els mateixos equipaments. Un dels que pot semblar estar entre els més habituals, la calefacció, presenta una presència desigual segons el territori. Així ho reflecteix un informe del portal immobiliari Idealista elaborat a partir de la informació declarada en anuncis de venda i lloguer.
Gairebé un de cada tres habitatges de les comarques gironines no disposa de calefacció. En concret, el 28% dels immobles anunciats no en tenen, mentre que el 72% sí que compten amb algun sistema, d’acord amb les dades recollides per l’estudi.
La proporció de pisos sense aquest equipament baixa a la ciutat de Girona, on el 19% dels habitatges no tenen calefacció i el 81% sí que en disposen, una diferència que situa la capital per sota del conjunt provincial, tot i que la manca d’aquest equipament continua present en gairebé un de cada cinc immobles anunciats.
Una de cada quatre
Al conjunt de l'Estat, el 25% dels habitatges no compta amb cap sistema de calefacció. Les zones més càlides i menys propenses als contrastos climàtics són les que compten amb un percentatge més gran d'habitatges sense calefacció. Entre elles destaquen, per la seva gran distància davant les altres, les províncies canàries, ja que a Santa Cruz de Tenerife el 89% dels habitatges no tenen sistema per escalfar-se i a Las Palmas el percentatge és del 86%. Els segueixen la província de Cadis, amb el 54%, el mateix percentatge que Huelva, mentre que Múrcia i Almeria comparteixen el 50%.
A la resta de províncies espanyoles, la majoria d'habitatges sí que compten amb calefacció, sent les regions del nord, tradicionalment més fredes, on menys habitatges sense possibilitat de climatitzar hi ha. Només el 4% dels habitatges de Sòria, Salamanca i Navarra no tenen calefacció, mentre que a Segòvia, Valladolid i La Rioja suposen el 5% del total.
