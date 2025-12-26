La pensió mitjana a Catalunya puja un 4,4% al desembre i s'enfila fins als 1.370,39 euros
La prestació per jubilació se situa en els 1.547,21 euros, mentre que la de viduïtat arriba als 953 euros
L'import mitjà de les pensions s'ha situat en els 1.370,39 euros a Catalunya durant aquest desembre, una xifra que representa un increment del 4,4% més que el mateix mes de l'any passat, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es tracta d'uns 52 euros més que la mitjana estatal. La prestació mitjana de jubilació s'ha situat en els 1.547,21 euros (uns 35 euros més que la mitjana estatal) amb 1,2 milions de beneficiaris, mentre que la prestació per incapacitat permanent ha estat de 1.328,62 euros en l'últim mes del 2025 i la de viduïtat ha arribat als 953,64 euros. En paral·lel, la pensió mitjana per orfandat a Catalunya ha estat de 519,11 euros i la de favors familiars s'ha situat en els 856,71 euros.
Per demarcacions, l'import mitjà per pensió ha sigut de 1.410,97 euros a Barcelona, un 4,3% més que al desembre de l'any passat i quasi un 7% per sobre la mitjana espanyola. A les comarques de Girona, la pensió mitjana ha sigut de 1.242 euros, un 4,77% més que el desembre del 2025 i quasi un 6% menys que la mitjana estatal; i a les comarques de Lleida l'import va ser de 1.192,82 euros, un +4,9% anual més però un 9,5% menys que la mitjana estatal. Per últim, a les comarques de Tarragona, l'import de les pensions al desembre ha estat de 1.293,25 euros, un 4,53% anual més i un 1,8% per sota la mitjana estatal.
