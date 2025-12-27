José Antonio Álvarez de Arcaya, de Thales Alenia Space: "Canàries reuneix totes les condicions per liderar el sector dels pseudosatèl·lits a Europa"
La companyia ha triat les illes com a base per impulsar les seves plataformes HAPS (pseudosatèl·lits de gran altitud) i provarà a Fuerteventura el seu nou dirigible estratosfèric Stratobus
Thales Alenia Space ha triat Canàries com a base per impulsar les seves plataformes HAPS (pseudosatèl·lits de gran altitud), amb Fuerteventura com a peça clau per integrar i provar el seu Stratobus, un dirigible estratosfèric capaç de mantenir-se fix durant mesos.
José Antonio Álvarez de Arcaya, director de Relacions Institucionals i Estratègia de la companyia a Espanya, explica que l’empresa veu a les illes un entorn idoni per les condicions meteorològiques, l’espai aeri i el suport institucional.
—Per què van triar expandir-se a Canàries?
—Fa anys que desenvolupem Stratobus, una plataforma que operarà a l’estratosfera (uns 20 km d’altitud) per prestar serveis regionals de telecomunicacions, navegació i observació de la Terra, amb aplicacions civils i també militars. És un dirigible més lleuger que l’aire, amb capacitat de romandre en una posició fixa i operar de manera autònoma en missions de fins a un any, gràcies a una propulsió exclusivament elèctrica i no contaminant. Vam concloure que Canàries reuneix les condicions necessàries i compta amb suport institucional per desenvolupar el sector HAPS. Per això col·laborem amb el Parc Tecnològic de Fuerteventura i amb les autoritats en els requisits per a aquestes plataformes. A més, liderem el projecte EuroHAPS, orientat a demostradores tecnològiques d’HAPS més lleugers que l’aire. En aquest marc, vam seleccionar l’estratoport de Fuerteventura —el primer d’aquest tipus a Europa— per integrar i provar prototips a escala de l’Stratobus, amb l’objectiu d’aportar solucions també davant situacions d’emergència identificades pel Govern canari.
—Quines oportunitats presenta Canàries com a hub empresarial?
—Canàries busca diversificar la seva economia i ha identificat els HAPS com un sector estratègic encara incipient, però amb un alt potencial. Plataformes com Stratobus poden tenir un paper rellevant en àmbits com la vigilància terrestre i marítima (pesca il·legal, pirateria, tràfic de persones), la protecció d’infraestructures crítiques, la guerra electrònica, la monitorització mediambiental (abocaments, incendis, qualitat de l’aire i de l’aigua) i la millora de les telecomunicacions i de la navegació regionals.
—Podria compartir un cas específic d’èxit gràcies a ser a Canàries?
—A més d’EuroHAPS, participem en un projecte pioner: el primer sistema geoestacionari de distribució de clau quàntica per satèl·lit (GEO-QKD). Està finançat amb Fons Europeus de Recuperació a través del PERTE Aeroespacial i permetrà distribuir claus criptogràfiques de manera segura gràcies a les propietats quàntiques dels fotons, un aspecte clau per protegir comunicacions crítiques davant l’amenaça futura de la computació quàntica.
—Quin impacte ha tingut ser-hi en el creixement o la projecció internacional?
—Ens trobem en una fase inicial, però amb expectatives sòlides. No es tracta d’una implantació oportunista, sinó d’un pla de negoci a llarg termini que generi riquesa a la regió i per a l’empresa. La nostra visió és consolidar una activitat que arribi a diverses desenes de milions d’euros en negoci sostingut i que creï ocupació d’alt valor afegit.
