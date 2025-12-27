Lloret és un dels municipis amb més hotels a la venda d'Espanya
Les comarques gironines registren més de 60 establiments al mercat
Lloret de Mar s’ha convertit en un dels punts calents del mercat immobiliari hoteler a l’Estat. Segons un estudi del portal immobiliari Idealista, la ciutat suma 14 hotels en venda, una xifra que l’impulsa entre els deu municipis espanyols amb més establiments hotelers al mercat.
De fet, Lloret concentra el 22% dels establiments del sector que busquen un nou propietari a les comarques gironines. Al conjunt de l'Estat, només sis municipis registren més hotels a la venda. Alacant encapçala el rànquing estatal amb 31 hotels anunciats, seguida de Calp (23), Madrid (22), Marbella (21), València (20) i Màlaga (18).
El major numero d'establiments hotelers al mercat es reparteix entre les localitats costaneres del Mediterrani, des de la Costa Brava fins a la Costa del Sol i les Balears. Però no són les úniques. La valenciana de Gandia (11); Deifontes, a Granada i San Javier, a Múrcia, ol'asturiana de Llanes compta amb una desena d'hotels al mercat, cadascuna en una província diferent, com a exemple clar de la diversitat de l'oferta hotelera.
Altres capitals de província, com Granada i Múrcia, també apareixen, amb vuit hotels en venda, davant de Barcelona, que només compta amb quatre hotels al mercat, segons l'estudi elaborat pel portal immobiliari.
Més de 60 hotels
La situació que viu el mercat a Lloret no és excepcional. Girona és la sisena província d’Espanya amb més hotels en venda, amb 63 establiments segons el rànquing d’Idealista. Aquesta xifra representa aproximadament el 4% del total estatal.
El volum de Girona se situa per darrere d’altres zones d'alta intensitat turística com Alacant (124), Màlaga (111), Granada (88), les Balears (83) i València (65), però per davant de províncies com Barcelona (53) o Madrid (52).
Al conjunt d'Espanya, més de 700 establiments hotelers es troben a la venda a Idealista. Les 10 primeres províncies amb més immobles hotelers al mercat concentren més de la meitat l'oferta (53%).
Subscriu-te per seguir llegint
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- El temporal omple el riu Manol i Protecció Civil demana allunyar-s’hi a Santa Llogaia d’Àlguema
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués