La bretxa salarial a Girona: els homes cobren 4.000 euros més que les dones
El sou mitjà a la ciutat registra el creixement més baix de tot Catalunya, amb una pujada del 0,3% entre 2023 i 2024, i se situa en poc més de 30.000 euros anuals
Els salaris a Girona continuen avançant a un ritme molt moderat i amb diferències internes marcades. El sou brut mitjà dels residents a la ciutat es va situar el 2024 en 30.438 euros anuals, una xifra pràcticament estancada respecte a l’any anterior (+0,3%). En aquest context de creixement feble, la bretxa salarial de gènere es manté com un dels principals desequilibris del mercat laboral gironí: els homes cobren de mitjana 32.414 euros, mentre que les dones perceben 28.394 euros, és a dir, 4.020 euros menys a l’any.
Tot i que la diferència és lleugerament inferior a la mitjana catalana, la desigualtat continua sent clara i persistent. El 2024, els salaris femenins a la ciutat de Girona van augmentar un 0,8%, mentre que els masculins van retrocedir un 0,4%, fet que contribueix a una lleu reducció de la bretxa. Tot i això, el canvi és mínim i no altera una dinàmica estructural que es repeteix any rere any.
Al conjunt de Catalunya la diferència és superior. Els homes cobren de mitjana 34.473 euros, mentre que les dones perceben 28.765 euros, una diferència de 5.708 euros anuals, gairebé 2.000 euros més que a Girona.
Les dades formen part de l’Estadística de salaris territorial 2024, que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha elaborat a partir de la mostra contínua de vides laborals, i que ofereix una radiografia detallada dels ingressos salarials reals de la població ocupada.
Salari per sota de la mitjana
El salari dels residents a la capital gironina se situa per sota de la mitjana catalana, fixada en 31.746 euros bruts anuals, amb una diferència d’uns 1.300 euros. En el conjunt dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants, la ciutat ocupa la posició número 11, lluny dels territoris amb salaris més elevats i també amb un creixement molt més moderat.
La comparació interanual confirma aquest estancament. El salari mitjà total a Girona va passar de 30.360 euros el 2023 a 30.438 el 2024, un increment gairebé imperceptible que contrasta amb l’evolució d’altres municipis catalans. Només Manresa, amb un descens del 0,1%, presenta un comportament pitjor, mentre que ciutats com Sant Cugat del Vallès, Mollet del Vallès o Granollers registren augments superiors al 5%.
Contracte i jornada
Les dades de Girona mostren diferències clares segons el tipus de contracte. Els treballadors amb contracte indefinit cobren de mitjana 29.455 euros anuals, mentre que els que tenen un contracte temporal perceben 27.918 euros.
La diferència és molt més accentuada quan s’analitza la jornada laboral. A Girona, el salari mitjà a temps complet és de 32.187 euros, mentre que a temps parcial cau fins als 19.819 euros anuals. Aquesta distància evidencia el fort impacte que té la parcialitat sobre els ingressos anuals i explica bona part de les desigualtats globals del mercat laboral.
A Girona, el salari brut mitjà augmenta clarament amb l’edat. El 2024, els residents de menys de 30 anys van cobrar de mitjana 19.818 euros anuals, una xifra molt per sota de la mitjana de la ciutat . El següent esglaó és el grup de 30 a 44 anys, que se situa en 30.658 euros, ja molt a prop del valor mitjà. A partir d’aquí, els salaris continuen pujant: el grup de 45 a 54 anys arriba als 34.451 euros i els residents de 55 anys o més registren el valor més elevat, amb 38.098 euros bruts anuals.
Per branca d’activitat econòmica, Girona reprodueix un patró similar al del conjunt de Catalunya. Els sous més elevats es concentren al grup format per l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 39.447 euros anuals, així com en les activitats de comunicació, financeres i immobiliàries, amb 38.522 euros. La indústria, amb 35.939 euros, també se situa per sobre de la mitjana de la ciutat.
En canvi, els salaris més baixos corresponen al transport, l’emmagatzematge i l’hostaleria, amb 21.020 euros, i al comerç, amb 23.058 euros. Aquests sectors, amb una elevada presència de contractes temporals i jornades parcials, tenen un pes important a l’economia local i condicionen el nivell salarial mitjà.
Pel que fa a la nacionalitat, les dades també mostren diferències clares a Girona. El 2024, els treballadors de nacionalitat espanyola residents a la ciutat van percebre un salari brut mitjà de 31.682 euros anuals, mentre que els treballadors de nacionalitat estrangera es van quedar en 22.043 euros. La diferència supera, així, els 9.600 euros anuals, una bretxa molt més àmplia que la de gènere i que reflecteix la concentració dels treballadors estrangers en sectors amb salaris més baixos, major temporalitat i més presència de jornades parcials.
Els salaris més alts
Al conjunt de Catalunya, pel que fa als municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès encapçala clarament el rànquing salarial amb 54.549 euros bruts anuals, més de 22.000 euros per sobre de la mitjana catalana. El segueixen Castelldefels (38.570 euros) i Barcelona (36.466 euros). A l’altre extrem, Santa Coloma de Gramenet (26.003 euros), l’Hospitalet de Llobregat (26.638) i Reus (26.922) presenten els salaris més baixos.
La bretxa salarial també és especialment elevada en municipis amb rendes altes. A Sant Cugat, els homes cobren 63.625 euros, mentre que les dones perceben 45.705 euros, gairebé 18.000 euros menys. A Castelldefels, la diferència supera els 10.500 euros anuals.
A escala catalana, els ingressos salarials bruts dels afiliats a la Seguretat Social amb contracte indefinit es van situar en 31.804 euros, mentre que en els afiliats amb un contracte temporal, en 25.788 euros. Per municipis, Sant Cugat del Vallès és el municipi on els ingressos salarials són superiors, tant per als que tenen contracte indefinit com temporal (56.715 i 36.731 euros, respectivament). En canvi, els ingressos salarials bruts més baixos per contracte indefinit són a Santa Coloma de Gramenet (25.557 euros) i per contracte temporal, a Manresa (20.171 euros).
Per tipus de jornada, el 2024 els ingressos salarials bruts dels residents a Catalunya que treballen a temps complet es van situar en 34.171 euros, i en 18.703 euros per als que treballen a temps parcial. Als municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès encapçala la llista amb els ingressos salarials bruts a temps complet més elevats (58.818 euros) i també a temps parcial (27.711 euros). Per contra, els ingressos salarials bruts més baixos per jornada completa són a Santa Coloma de Gramenet (28.111 euros) i per jornada a temps parcial, a Manresa, (14.562 euros).n
