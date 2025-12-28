La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
La companyia aposta per un creixement gradual i controlat "en forma de taca d’oli"
Del Moral, l’empresa gironina de distribució d’aliments, preveu tancar aquest exercici amb prop de 20 milions d’euros de facturació, la xifra més alta dels gairebé quaranta anys d’història de la companyia. Tot i que el 100% de les vendes es concentra encara a les comarques gironines, la firma ha iniciat una expansió territorial cap a la Selva i la Costa Brava Sud i no descarta, a més llarg termini, fer el salt cap a l’àrea de Barcelona.
"Som una empresa de creixement constant, no de grans salts", resumeix la directora general, Sílvia Del Moral. L’any passat ja van superar els 18,5 milions d’euros de facturació i, si es compleixen les previsions, aquest 2025 marcarà un nou màxim històric, amb el gruix del negoci lligat a uns 2.000 clients repartits entre el Gironès, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Baix Empordà.
Segona generació familiar
L’empresa va néixer el 1986, quan el pare de l’actual directora va deixar una multinacional per posar en marxa el seu propi projecte de distribució a Girona. Des d’aleshores, Del Moral ha crescut fins a consolidar-se com una firma 100% de capital familiar, ara gestionada per la segona generació. "Estem molt orgullosos d’haver fet un relleu generacional que funcioni", explica. "No totes les empreses familiars acaben bé aquest procés. En el nostre cas ha estat llarg, però avui podem dir que està consolidat al 100%", afegeix.
Els inicis de Del Moral van ser molt més modestos i especialitzats que el model actual. La companyia va començar com a distribuïdora exclusiva de gelats Frigo. Amb els anys, però, el portafoli s’ha anat ampliant i la firma s’ha convertit en un operador multitemperatura, amb productes congelats, refrigerats i d’ambient.
Avui distribueixen peix i marisc congelat, patates, verdures, pa i brioixeria, carns, formatges, embotits, olis, salses i una gamma creixent de productes de quinta gama, que arriben pràcticament llestos per servir. "El client gironí és molt exigent i cada vegada més professionalitzat", subratlla Del Moral. "Necessita productes que li estalviïn processos: des d’una patata que només cal fregir fins a plats cuinats a baixa temperatura que gairebé només s’han d’emplatar".
L’empresa gironina compta actualment amb una plantilla d’unes 45 persones, si bé en plena campanya d’estiu, quan el volum de comandes es dispara, arriba a tenir fins a 60 treballadors. L’activitat de la firma se centra exclusivament en el canal professional: bars, restaurants, cafeteries, hotels o càmpings, entre d'altres.
Creixement "en taca d’oli"
Malgrat que el mercat continua sent íntegrament gironí, l’empresa ha començat a entrar amb més força en zones on històricament tenia poca presència, sobretot a la Selva i al litoral sud. "Tradicionalment, hem treballat molt de Sant Feliu de Guíxols cap al nord, fins a l’Escala i Roses", explica la directora general. "En els darrers temps estem apostant per localitats com Tossa, Lloret, Blanes, la Selva interior i l’entorn del Montseny".
Per fer-ho, Del Moral ha impulsat una reestructuració del departament comercial amb l’objectiu de mantenir el servei als clients habituals, mentre construeix relacions sòlides a les noves zones. "Ens agrada dir que creixem en forma de taca d’oli: pas a pas, però consolidant cada zona abans de fer la següent", diu Sílvia Del Moral.
Respecte a una eventual entrada cap a altres zones com per exemple Barcelona, la directora es mostra prudent. "Ara per ara ho veiem lluny, però no tanquem cap porta. Primer toca acabar de desplegar-nos bé a la província de Girona; després ja veurem quin ha de ser el següent pas".
Més enllà de les xifres, Del Moral insisteix que el seu valor diferencial no és tant el preu com el servei. "El que volem és que el restaurador ens vegi com un aliat, no només com un proveïdor. Que sàpiga que no fallem: que el producte arriba, que no hi ha sorpreses ni faltes d’estoc i que la relació qualitat-preu és estable", remarca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- Els Bombers evacuen 12 persones d’una casa rural a Sant Feliu de Pallerols per la crescuda d’una riera
- El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- Pilar Montojo, xef de cuina vegetariana: “Abans ser vegetarià era com aquell qui tenia un hobby o ganes d'anar al revés del món"
- Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut