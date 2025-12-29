Els càmpings gironins destinen 40.000 euros a projectes solidaris
El sector prepara la creació de la Fundació Càmpings de Girona per ampliar i ordenar les iniciatives de responsabilitat social
Els càmpings gironins han destinat aquest 2025 un total de 40.000 euros a projectes socials i sanitaris, una xifra rècord dins del sector i que suposa un pas previ a la creació de la Fundació Càmpings de Girona, prevista per a l’any vinent. Els fons s’han recaptat a través de diverses iniciatives impulsades per l’Associació de Càmpings de Girona i s’han distribuït entre entitats de Girona i de Catalunya vinculades principalment a la salut, la discapacitat i el suport a col·lectius vulnerables.
La principal aportació prové de la campanya «Càmping Solidari», que aquest any ha assolit 21.906 euros. D’aquest import, 11.500 euros s’han destinat a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a través de l’Associació Polseres Candela; 8.206 euros han anat a la Fundació Esclerosi Múltiple; 1.500 euros s’han lliurat a Astrid 21, entitat que treballa amb persones amb síndrome de Down a Girona i comarques, i 700 euros a Afanoc, l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Algunes d’aquestes activitats s’han organitzat en col·laboració amb l’empresa GAP Serveis Turístics.
Els diners s’han recollit mitjançant accions desenvolupades en diversos càmpings de la demarcació, com ara tallers infantils de creació de polseres, bosses i samarretes, així com el tradicional bany solidari “Mulla’t”, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar sobre aquesta malaltia, que afecta més d'11.000 persones a Catalunya. Aquesta ha estat la setena temporada de la campanya «Càmping Solidari», una iniciativa pionera en el sector que va valer a l’Associació de Càmpings de Girona el guardó de Turisme Responsable de la Generalitat.
"Millorar la vida de les persones"
El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que la campanya “ha permès sumar esforços i continuar aportant el nostre granet de sorra amb iniciatives que contribueixen a millorar la vida de les persones”.
D’altra banda, una vintena de càmpings gironins han aportat aquest 2025 16.713 euros al projecte Descans Vital, impulsat per la Fundació Altem, entitat amb més de 50 anys de trajectòria en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a l’Alt Empordà, que actualment acompanya més de 300 persones. El projecte permetrà millorar l’equipament de la residència Les Acàcies, al Far d’Empordà, amb la incorporació de 15 llits i 45 matalassos articulats, així com quatre equips d’aire condicionat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones residents amb necessitats de suport extens o generalitzat. El pressupost total del projecte és de 30.000 euros.
La resta de l’aportació fins a arribar als 40.000 euros s’ha destinat a col·laborar amb la campanya de Nadal “Dona la teva llum” dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, orientada a finançar projectes d’humanització d’espais com pediatria, la unitat de parts o els crítics cardiològics. També s’ha donat suport a la campanya “Col·labora amb el Bernat Jaume” de la Fundació Salut Empordà, que busca millorar l’estada de les persones ingressades i les seves famílies a l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume.
De cara al 2026, l’Associació de Càmpings de Girona preveu fer créixer la recaptació sota el paraigua de la nova Fundació Càmpings de Girona, amb l’objectiu d’ampliar el nombre d’establiments participants i incorporar noves iniciatives. La futura fundació vol posar el focus especialment en infants amb malalties i les seves famílies, en el suport a la investigació pediàtrica i en la concessió de beques formatives per a persones amb pocs recursos.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026