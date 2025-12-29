Eurekakids i Toy Planet creen un gegant de la joguina educativa
La companyia gironina i la valenciana s’alien per obrir 10 noves botigues a Espanya, cosa que les portarà a créixer el 15% en quota de mercat
José Luis Zaragozá
«Totes les persones grans han començat essent nens. (Però n’hi ha poques que se’n recordin.)», diu la famosa novel·la El petit príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry. Una cosa així deuen pensar els joguinaires que encara sobreviuen en el mercat. La crisi del sector industrial a Espanya a partir de la dècada del 2000 -a causa de les massives importacions asiàtiques i els videojocs- va fer tremolar les seves empreses i no és casual que firmes pioneres i símbols com Famosa (fabricant de Nancy, Nenuco, Pinypon), tal com acabem de conèixer, acabin sol·licitant el preconcurs de creditors.
Sigui com sigui, «hi ha entreteniment més enllà dels videojocs, és clar que sí: jugar és molt important en la vida, sobretot en edats primerenques, quan s’estimula la imaginació, la psicomotricitat, la capacitat de concentració o el desenvolupament emocional. Un joc tan simple com el parxís ensenya als nens a comptar i a respectar el torn», explica en declaracions a Actius el director general de Toy Planet, Ignacio Gaspar.
La firma valenciana amb quarter general a Paterna, que compta amb 204 botigues a Espanya, 750 treballadors i una facturació de 95 milions d’euros, acaba de segellar una aliança comercial amb Eurekakids, empresa amb seu a Riudellots de la Selva i en mans del grup xinès Hape Toys. Totes dues volen reforçar el segment de la joguina educativa en el mercat espanyol. Amb un full de ruta traçat entre els 2025-2028, «aspiren a créixer en vendes i rendibilitat mitjançant l’ampliació de l’assortiment en les dues cadenes, iniciatives de marca compartides i millores operatives en la cadena de valor», detalla.
El negoci joguinaire a Espanya va facturar al voltant de 1.156 milions d’euros el 2024, l’1,7% més que l’any anterior, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ). Més enllà d’una veta de mercat dominada per grans multinacionals com Lego Hasbro i Mattel, Toy Planet consolida el seu negoci i trepitja ara l’accelerador i es proposa superar els 100 milions d’euros de facturació el 2026. Eurekakids forma part del grup Hape Toys, un gegant joguinaire amb fàbrica a Ningbo (Xina) i 400 milions d’euros de xifra de negoci. És una de les firmes líders mundials de la joguina educativa, especialista en productes fets de fusta i bambú. Toy Planet, creada el 1988 com a Juguetes Sociedad Cooperativa, opera com a central de compres des de València quan va començar a sumar socis d’altres regions d’Espanya des de fa tres dècades.
Sumar capacitats
«No es tracta només d’incorporar productes, sinó de sumar capacitats perquè el joc tingui més valor educatiu, més qualitat i sigui més accessible per a tots, unint xarxa de botigues, desenvolupament de producte, coneixement del client i logística en origen», explica el director general de Toy Planet. El 2026, les dues companyies preveuen l’obertura de 10 nous punts de venda, així com l’actualització de botigues existents. Fins al 2028 esperen un increment de la quota de mercat en més d’un 15%. En l’actualitat, el canal online representa un 10% de les vendes totals.
Expliquen els gestors d’aquesta aliança que un dels pilars de l’acord és potenciar la línia de productes dirigida als més petits, especialment en la franja de 0 a 5 anys. A més, els productes de la marca estaran disponibles en espais diferenciats dins de les botigues Toy Planet, amb zones dissenyades específicament per destacar els valors pedagògics i creatius de les joguines.
El full de ruta per al període 2025-2028 preveu que s'arribi a una facturació global de més de 500 milions d'euros
El negoci de la joguina es concentra en la recerca de dimensió, tant en el segment de fabricants com de venedors. «Ens fem més forts. En el nostre cas ens movem entre 8.000 i 9.000 referències, que augmentaran en 400 amb l’aliança amb Eurekakids», detalla Gaspar. En l’àmbit comercial, l’acord preveu més presència de línies d’Eurekakids en botigues Toy Planet i la incorporació selectiva de marques de Toy Planet en punts de venda Eurekakids, «cosa que reforçarà el posicionament en primera infància i aprenentatge per edats». El personal oferirà assessorament pedagògic «posant el focus en habilitats cognitives, motrius, sensorials i socioemocionals, amb una presentació de l’assortiment per edats per elevar la conversió i el tiquet mitjà, i per facilitar la decisió de compra compartida entre pares i fills a mesura que creixen».
Hàbits de consum
En el món de la joguina s’ha produït una transformació dels hàbits de consum, per això, el públic de Toy Planet es concentra entre el segment d’edats entre 0 i 8 anys (abans era entre 0 i 12). «Els videojocs, segons els experts en pegadogia, no s’han de consumir abans dels 8 anys», destaca el directiu de Toy Planet. D’altra banda, reconeix que «amb la piràmide poblacional invertida cal oferir altres coses. Hi ha joguines educatives per a nens, tot i que també per als pares. A les botigues de Toy Planet, un 70% del core bussines és la joguina educativa, si bé s’ofereixen videojocs, consoles o cotxes de bateries», destaca Gaspar. L’assortiment educatiu inclourà des de la primera infància fins a la preadolescència, amb referències inspirades en metodologies educatives alternatives basada en el conegut mètode Montessori (no coartar la llibertat, que la joguina no tingui normes) i propostes de joc lliure que impulsin autonomia, creativitat, igualtat i inclusió.
Toy Planet també diu que aposta per la diversificació de dues gammes de productes: Geek Fan (dirigida a més grans de 14 anys, relacionada amb el món del còmic, friquis, el cine i sèries de televisió, així com amb jocs de taula d’interacció), així com Loca Moon (col·lecció de detalls únics, joguines creatives i capricis irresistibles per a petits i grans, sense vinculació a llicències). «Els nens representen el 14% de la població i s’han de cuidar. En el nostre cas -remarca el directiu- apostem per les joguines formatives i educatives. Són per entretenir i disfrutar-les acompanyats per la família i amics. Sens dubte, els jocs de taula es poden considerar ideals com antídots de l’abús del món digital».
Subscriu-te per seguir llegint
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
- La població de tortugues mediterrànies de l'Albera mostra signes de recuperació