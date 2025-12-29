Ferran Cordón: "El Campus de la Salut serà el projecte del segle XXI a Girona"
El coordinador del projecte analitza la gran obra que transformarà de la regió sanitària gironina amb seu a Salt
El coordinador del Campus de la Salut, el metge Ferran Cordón, avança com està el projecte de Girona Ciutat de la Salut al podcast Girona Valley número 74. Cordón cataloga el moment actual del repte "del més urbanístic" perquè s’ha de decidir, en els pròxims dos mesos, quin és el projecte arquitectònic guanyador i que executarà la gran obra amb la vista posada el 2032. Segons Cordón, cal tenir visió de futur perquè es construeixi un nou Hospital Josep Trueta a 50 anys vista i una altra visió d’execució de present del Campus per fer real "on time" el complex que "serà el projecte més gros d’aquest segle a les contrades gironines perquè no serà l’hospital de Salt i Girona sinó el de tota la regió sanitària de la demarcació". Per al coordinador, la decisió del jurat serà "complicada" perquè s’han presentat cinc UTE amb empreses amb molta experiència.
La decisió de qui guanyarà el concurs, amb els cinc projectes que s’han presentat, es determinarà entre gener i febrer vinent a través de la votació dels membres del jurat, que Cordón detalla en el podcast. "El que ens fa il·lusió és poder presentar el projecte que ha guanyat, que després la seva empresa tindrà dos anys per fer l’estudi i els plànols i els requisits inclosos en els plecs." El projecte inclourà el nou Trueta, els estudis de la Universitat de Girona i el "hub" per potenciar la innovació, la recerca i les empreses emergents. I amb un objectiu clar: la interrelació entre seus. "Hi ha d’haver una aliança entre molts components per poder innovar. Necessitem talent d’aquí i de fora per innovar i investigar. I caldrà tenir en compte el progrés de la tecnologia, la robòtica, la intel·ligència artificial i l’enginyeria mèdica", manifesta.
Girona Ciutat de Salut tindrà una joia de la corona, que serà el nou Hospital Josep Trueta, amb un edifici que serà molt diferent de l’actual. "Hem après moltes coses del que hem vist i visitat en diferents països i penso que l’orientació és molt correcte. Anàvem bé." El 90% del total del gran complex serà a Salt, ja que Girona no té tant espais disponibles i que puguin ser urbanitzables. En aquest sentit, hi haurà un edifici d’empreses, que és l’aposta de la Cambra de Girona i el seu president Jaume Fàbrega, i també els estudis de la UdG, amb Medicina, Infermeria i les futures titulacions d’odontologia i farmàcia. A més, és clar, de Parc Hospitalari Martí Julià, l’Euses i l’Idibgi.
Encara queda pendent decidir què passarà amb l’edifici actual Hospital Josep Trueta. I amb una mirada optimista, Cordón, tal com diu als seus pacients quan li pregunten com està el projecte del campus, ell respon: "Anem bé". "A vegades no som conscients del que tenim. A Catalunya, som a l’avantguarda i hem de continuar apostant per un sistema sanitari públic molt fort, del qual em sento orgullós perquè és molt bo. I s’aguanta per tots els professionals del sector i ens han de mimar una mica més perquè no treballem amb tanta pressió", sentència Cordón, que com a metge de família té la consulta a l'EAP Girona 3 (CAP Montilivi).
Girona Ciutat de la Salut és un dels grans reptes sanitaris de futur a Catalunya i que en paral·lel també afrontarà les transformacions a la Vall Hebron i el nou Clínic, tots dos a Barcelona. "Entenc que ens pugui fer por i que el Clínic ens pugui passar a davant, però per a Catalunya també és important Girona. I això ho he parlat amb el Govern i no hi ha prioritat del Clínic versus Girona", conclou.
