Les pistes d’esquí de Vallter, Núria i la Molina ja s'han recuperat plenament de la llevantada
Aquestes tres estacions del Pirineu gironí van haver de tancar l'accés als usuaris per perill d'allaus, però ja han pogut reobrir amb normalitat i amb una previsió meteorològica positiva
Les pistes d’esquí de Vallter 2000, Núria i La Molina, al Pirineu de Girona, van haver de tancar ahir l'accés davant un perill d'allaus fort (4/5). En menys de 24 hores les estacions ja tornen a estar obertes amb normalitat. Aquestes tres estacions de la província, durant les últimes hores, han provocat de manera controlada el desencadenament d'allaus en punts d'especial risc per assegurar la seguretat a la zona esquiable.
L'estació de Vallter 2000 ha obert avui l'accés a usuaris a les 11 del matí amb totes les pistes disponibles menys dues: la Font de la Perdiu (blava) i La Xemeneia (vermella). A partir de demà es preveu que ja puguin estar totes obertes. Abans d'obrir l'accés, aquesta estació del Ripollès ha desencadenat allaus en punts de molt risc: "Ha vingut un helicòpter per fer les anomenades tasques PIDA (Pla d'Intervenció pel Desencadenament d'Allaus)".
Els responsables de l'estació es mostren satisfets amb la reobertura del seu espai, però lamenten les llargues retencions que s'han format avui per arribar-hi: "Tot i informar per diversos canals que obriríem més tard per acabar de deixar les pistes a punt, hi ha molts cotxes que han arribat abans i s'han format llargues cues ja des de Setcases o més avall". En els propers dies s'espera bon temps, amb una baixa probabilitat de precipitacions, fet que apunta a una disminució del risc d'allaus a Vallter 2000.
Una altra de les estacions d'esquí més populars també afectada per l'elevat risc d'allaus és La Molina. Com en el cas de Vallter 2000, també han optat per fer caure les allaus amb un "polvorí" per assegurar que no s'esllavissin en un moment inesperat i garantir així la seguretat de tothom. Asseguren que, després de tancar l'accés a la zona de la Tosa durant tot el diumenge, avui ja tot el domini esquiable de la Molina es troba disponible, només queda afectada una petita zona de la Masella, però sí que hi ha oberta la connexió La Molina - Masella, així com el Telecabina Cadí-Moixeró.
Ara bé, hi ha retencions per la zona de fora pistes. Sigui o no en moments de risc, no està permès esquiar en aquesta zona, però molts esquiadors ho prefereixen perquè la neu està menys trepitjada i és diferent de baixar pel camí marcat per la pista. Des de l'estació d'esquí de La Molina s'ha alertat als usuaris del perill que pot suposar anar per la zona de fora pistes, ja que l'acumulació de neu és elevada: "Tot el que està senyalitzat és segur, el problema és quan la gent va fora pistes", asseguren els responsables de l'estació.
De moment, no han rebut cap més alerta d'ALLAUCAT a part de la darrera que els alertava del risc "fort". Asseguren que la gent està avisada per tots els mitjans, pantalles que hi ha ubicades al voltant i dins el recinte de les pistes, així com a través del canal infoneu que cada dia s'actualitza i mostra l'estat de les estacions de muntanya d’FGC Turisme: La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. S'hi pot consultar el gruix i la qualitat de la neu, el nombre de pistes obertes i la previsió meteorològica.
En el cas de la Molina, com en la resta d'estacions afectades, la previsió meteorològica no és alarmant: "Potser a finals de setmana hi pot haver alguna precipitació, però res comparable amb la passada llevantada". Des d'aquesta estació de la Cerdanya es fa una valoració positiva de la situació i de la reobertura: "Estem contents, hem pogut obrir amb normalitat i hi ha molta gent".
Pel que fa a les pistes de La Vall de Núria, la situació també ha millorat notablement. Tot i trobar-se encara en aquest risc d'allau de 4/5, com la resta d'estacions esmentades, les pistes situades a la vall de Queralbs estan preparades per a esquiar. Deu de les onze pistes estan obertes al públic, la que està tancada és Mulleres (vermella). També estan oberts els cinc remuntadors, el telefèric i el cremallera.
