La indústria alimentària concentra gairebé un terç de la facturació a les comarques gironines
El Gironès destaca com la comarca amb més empreses a la demarcació, mentre que el Pla de l'Estany lidera la facturació per càpita, segons un estudi de la Diputació de Girona
L'economia gironina no només s'ha recuperat, sinó que avança amb pas ferm. Les comarques gironines mantenen la dinàmica de creixement dels anys anteriors, que ja ha deixat totalment enrere els efectes de la pandèmia. Aquesta és la principal conclusió d’Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2025, la sisena edició d’un estudi que publica anualment el servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona.
Aquest document proporciona una visió global sobre el teixit productiu del territori, ja que recull les principals magnituds de les empreses amb seu social a les comarques gironines, amb fitxes que contenen informació exhaustiva dels diferents sectors econòmics i amb comparacions respecte a l’any anterior. Les dades provenen dels comptes de l’any 2023, disponibles des d’aquest passat estiu, perquè les empreses no les presenten al Registre Mercantil fins a un any i mig després d’acabar l’any natural.
El motor de la província: Menjar i beure
Si hi ha un sector que estira del carro a les comarques gironines, aquest és el de l'alimentació. Juntament amb el comerç de begudes a l'engròs, aquest àmbit ja controla gairebé un terç de tot el negoci del territori (més de 10.800 milions d'euros).
El sector es reafirma com el que té més facturació de la demarcació, amb un 20 %. Si hi afegim serveis relacionats amb aquest àmbit com el comerç a l’engròs d’alimentació i begudes (9,4 %), junts gairebé acumulen un terç del volum de negoci a tot el territori durant el 2023. En total, 10.866 milions d’euros. Com a curiositat, l’hostaleria, el sector amb més empreses (11,1 % del total) i el segon amb més ocupació (11,3%), genera únicament el 5 % del volum de negoci en el total de la demarcació (1.828 milions d’euros).
El Gironès lidera, però el Pla de l'Estany és el més ric per habitant
En el rànquing per comarques, el Gironès es consolida com la que té més empreses (3.838 societats mercantils, el 26,6 % del total) i, en conseqüència, la que genera més volum de negoci (10.068 milions d’euros, 27,7 %). Tot i això, la Selva, si bé es troba lluny en nombre d’empreses, s’hi acosta molt en xifra de facturació, amb 9.220 milions d’euros (25,4 %). Li trepitja els talons gràcies a grans pols industrials en municipis com Riudellots, Amer o Maçanet.
La facturació per capita del conjunt de la demarcació va tornar a créixer: de 43.023 a 44.696 euros el 2023 (+3,9 %). Quatre comarques gironines es troben per sobre d’aquest registre. El Pla de l’Estany es consolida, un any més, com la que té més volum de negoci (86.293 euros per persona), seguida de la Garrotxa (61.280), la Selva (60.367) i el Gironès (49.868).
Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2025 s’ha elaborat seguint el model impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, pioner a Catalunya a l’hora d’abordar treballs d’aquesta mena a la seva comarca. L’estudi té el propòsit de dotar els agents econòmics del territori d’una eina que permeti oferir un marc estructural precís sobre la tipologia d’empreses de la demarcació i la relació dels diferents sectors.
Un futur optimista
En xifres globals, les 14.406 empreses gironines van facturar 36.343 milions d’euros, un 4,4 % més que l’any anterior (34.298 milions d’euros). Tres anys abans i en plena COVID-19 (2020), només havien arribat als 24.807 milions d’euros, un fet que posa de manifest l’embranzida que ha tornat a adquirir l’economia gironina. Aquests registres venen reforçats també per l’increment de l’ocupació, que ha passat dels 165.062 llocs de treball del 2022 als 172.394 (+4,4 %).
El vicepresident primer i diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Pau Presas, es mostra optimista: «Les estimacions ens diuen que aquest creixement no s’aturarà aquí. Preveiem que els comptes del 2024 se situïn gairebé en 39.000 milions d’euros de facturació. I nosaltres, com a Diputació de Girona, hem de continuar acompanyant aquest teixit empresarial gironí perquè disposi d’eines per mostrar la mateixa competitivitat que fins ara».
Si s’analitza la dimensió empresarial, el 74,1 % de les societats analitzades facturen menys d’un milió d’euros. En canvi, les dinou empreses amb més volum de negoci assoleixen, cadascuna, una facturació de més de 200 milions d’euros anuals. Entre elles, generen el 22,8 % del total de facturació de la demarcació de Girona.
A tot això, el 66 % de les empreses instal·lades a les comarques gironines s’han creat fa menys de vint-i-cinc anys, i únicament 166 són més antigues de 1970. «Això confirma la renovació del teixit empresarial», apunta Pau Presas.
