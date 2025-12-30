La inflació baixa una dècima al desembre i tanca l'any 2025 en un 2,7%
L’IPC interanual es modera l’últim mes de l’any en un 2,9%, gràcies sobretot a l’abaratiment dels carburants
María Jesús Ibáñez
Espanya acumulava uns quants desembres, un mes de gran consum tant a les llars com fora d’elles, rebent algun ensurt amb la inflació. Però aquest desembre, trencant la tònica habitual, els preus han baixat una dècima, fins a situar-se en el 2,9%, de manera que el 2025 es tanca amb una taxa del 2,7%, segons la dada avançada de l’IPC corresponent a l’últim mes de l’any, publicada aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb això, Espanya s’allunya de l’objectiu marcat per a aquest any pel Banc Central Europeu (BCE), que va establir en el 2% la inflació per a l’any que ara s’acaba. La bona notícia és que després que a l’octubre la dada de l’IPC arribés al seu nivell més alt en els 16 mesos anteriors, ara ha encadenat dos mesos seguits amb descensos.
Evolució de l'IPC en els últims mesos
Aquesta vegada, el principal causant d’aquesta moderació han sigut els carburants, ha indicat el Ministeri d’Economia en un comunicat, en el qual també constata que la taxa mitjana amb què es completa l’exercici del 2025 és una dècima inferior a la del 2024, cosa que, al seu entendre, permet «que les famílies continuïn recuperant poder adquisitiu».
La inflació subjacent, la que no té en compte els preus més volàtils dels aliments i de l’energia, acaba l’any en una mitjana del 2,3%, davant el 2,9% del 2024, segons destaca també el ministeri.
La dada mitjana de l’IPC del 2025 iguala finalment les previsions d’organismes com la CEOE, que havia pronosticat que els preus respondrien a una mitjana anual del 2,7%. La patronal espanyola ha avançat, així mateix, que el 2026, tot apunta que l’indicador es quedarà lleugerament per sobre del 2%. La fundació Funcas, per la seva banda, ha fixat un tancament d’any amb una taxa del 2,8% mitjana, que baixaria el 2026 al 2,4%. L’entitat va revisar fa unes setmanes les seves estimacions a l’alça, a conseqüència de «la resistència de la inflació en aliments i serveis i al que defineix com «un escenari d’‘inflació enganxosa» en certs sectors clau», segons els seus informes més recents de finals del 2025.
