Olot Meats Group posa en marxa el parc solar de Juià amb 6.300 panells fotovoltaics
La instal·lació ja genera el 100% de l'electricitat que consumeix l'empresa càrnia durant les hores diürnes
El parc solar de Juià, d'Olot Meats Group, ja està en ple funcionament. Consta d'una potència de 4.095 kWp, que generen 6.300 panells fotovoltaics de 650 W cadascun i 16 inversors de 250 kW.
L'empresa del sector carni, que produeix 14.000 porcs cada dia, utilitza panells fotovoltaics bifacials, un tipus de mòdul que captura llum solar pels dos costats, aprofitant tant la llum directa que es rep frontalment com la que es reflexa a la part posterior. La superfície que ocupen aquests panells és de 19.570 m², amb l’objectiu energètic que, en hores de màxima radiació solar, el consum de la xarxa sigui zero, és a dir, s’arribi a l’autoconsum total. Actualment, el parc ja funciona al 100% i genera el 100% d’electriciat que consumeix en hores diürnes.
No és la primera acció en matèria de medi ambient d’Olot Meats Group, format per tres empreses líders: OLOT MEATS, S. A., CÀRNIQUES DE JUIÀ, S. A. y CÀRNIQUES CELRÀ, S. L.. La planta d’Olot ja disposa de 8.000 m2 de plaques fotovoltaiques, que generen gairebé 1.600kWp. La planta de Celrà també va fer aquesta aposta decidida per l’autoconsum fotovoltaic, amb 11.200 m2 i 1.697kWp.
Xavier Roca, director general d’Olot Meats Group, afirma que “amb aquestes inversions, tanquem un cercle que obeeix a un dels principals valors del nostre grup, com és la sostenibilitat i l’aposta pel medi ambient, amb una decidida contribució per frenar el canvi climàtic i impulsar la transició energètica”.
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar