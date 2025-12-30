HABITATGE
El preu de la vivenda tanca el 2025 amb la pujada més gran des de la bombolla
El preu mitjà de l'habitatge a Catalunya se situa en 2.549 euros per metre quadrat
Gabriel Santamarina
El mercat residencial acomiada el 2025 amb un autèntic en el preu de la vivenda, amb un valor mitjà que va tancar el quart trimestre amb un creixement del 13,1% en xifres interanuals, segons va publicar ahir la taxadora Tinsa. Aquest increment en termes reals –descomptada la inflació– puja fins al 10%, un fenomen generalitzat a tot el territori nacional.
Els increments per sobre del doble dígit només són comparables amb els registrats en l’anterior, que va rematar amb la punxada de la bombolla a partir del 2007. En l’actual cicle, que arrenca el 2015-2016, l’habitatge havia situat el seu límit de revalorització entre el 5% i el 8% en xifres interanuals. El preu mitjà de la vivenda a Espanya se situa en 2.091 euros per metre quadrat al tancament de l’any, amb una bretxa cada cop més visible entre els mercats més tensionats i les zones amb avanços moderats.
"El 2025 l’ocupació ha continuat mostrant resistència, el poder adquisitiu de les llars s’ha normalitzat junt amb la inflació i les baixades de tipus d’interès per part del Banc Central Europeu (BCE) van continuar contribuint a reduir el cost hipotecari. Aquestes condicions favorables per a l’accés a crèdit s’han conjugat amb el fort augment de la població experimentat des de la pandèmia i tot això ha derivat en una demanda residencial robusta", diu l’últim informe de l’esmentada taxadora.
En el mapa autonòmic, 11 comunitats registren variacions interanuals superiors al 10%. Entre les quals, destaca la Comunitat de Madrid, amb una revalorització del 19,6%; el País Valencià, del 15,9%, i Cantàbria, del 15,8%. Analitzant per preu, la comunitat madrilenya també lidera el rànquing, on se situa en 3.799 euros per metre quadrat, seguida de les Balears, en 3.644, Catalunya, en 2.549, i el País Basc, en 2.530.
En el cas de l’obra nova, els preus han pujat un 8,9% l’últim any, i han arribat a un màxim històric de 3.298 euros per metre quadrat, segons xifres publicades per la Sociedad de Tasación a partir de l’anàlisi de 44.671 habitatges en 2.209 promocions. Aquesta companyia preveu que el cost d’adquisició d’un immoble per estrenar segueixi a l’alça el 2026.
Màxims històrics
A escala autonòmica, totes les comunitats registren pujades l’últim any, la més baixa és Astúries, del 4,4%, mentre els preus a Catalunya, Madrid, el País Basc, Andalusia, Astúries, les Balears, les Canàries, el País Valencià i Galícia han polvoritzat els seus màxims històrics en els últims mesos. Precisament, Madrid és la regió amb més revalorització el 2025, del 10,7%, seguida per les Balears (10,1%), Catalunya (9,6%) i el País Valencià (8,6%).
Consuelo Villanueva, directora d’Institucions i Grans Comptes a la Sociedad de Tasación, assenyala el següent sobre els increments que s’han registrat en l’obra nova: "S’ha consolidat la fase expansiva del cicle, tot i que estem començant a apreciar senyals de maduresa. Els increments de preus han sigut més acusats en la vivenda d’obra nova, davant d’una escassetat de producte significativa, derivada de la falta de mà d’obra, la limitada disponibilitat de sòl i els llargs terminis administratius. Aquest desequilibri entre l’oferta i la demanda continua condicionant el mercat el 2026".
