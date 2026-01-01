Bulgària adopta l'euro i la moneda única ja arriba a 21 països
Més de 357 milions de ciutadans compartiran la divisa comuna
Bulgària implantarà l’euro a partir d’aquest dijous, 1 de gener, i d’aquesta manera ampliarà els membres de la zona euro a 21. Això suposa que més de 357 milions de ciutadans compartiran la divisa comuna. Tot i això, la Comissió Europea puntualitza que el canvi del lev a la moneda única serà “gradual” i que ambdues divises conviuran durant un mes. La conversió serà d’1,95583 leva per cada euro. Per evitar augments de preus injustificats, Bulgària està monitoritzant 101 productes comprats habitualment a través dels serveis de consum. Brussel·les reconeix que l’entrada de Bulgària és “una fita important” per al país, però també per a la història de l’euro i la Unió Europea.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, posa de relleu “els anys de dura feina i compromís, superant reptes” de Bulgària. Von der Leyen assegura que la suma d'aquest soci portarà “noves oportunitats” per a les empreses del país i “enfortirà encara més la veu de Bulgària a Europa”. La presidenta de l’executiu comunitari considera que farà l’economia europea “més resilient i competitiva en l’àmbit mundial”.
L’entrada de Bulgària a la zona euro arriba després que, a mitjans de mes, el primer ministre de Bulgària, Rosen Zhelyazkov, anunciés la dimissió en bloc del seu govern. L'executiu duia una mica menys d’un any al poder.
- Investiguen possibles vessaments d'uns 30 camions aparcats en un descampat de Vilobí
- El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, cau a Girona
- Adeu, papa
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Una furgoneta s'estavella contra una cèntrica estació de la Girocleta
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- Girona i Campdorà reparteixen premis de La Grossa de Cap d'Any
- Laia Palau deixa el càrrec d’entrenadora assistent de l’Spar Girona