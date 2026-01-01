Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Grossa de Cap d'AnyAccident GironaLaia PalauIncendi FigueresNevada LlíviaAgenda Cap d'Any
instagramlinkedin

Bulgària adopta l'euro i la moneda única ja arriba a 21 països

Més de 357 milions de ciutadans compartiran la divisa comuna

Una pila de bitllets amb una torre de monedes d'euro.

Una pila de bitllets amb una torre de monedes d'euro. / ACN

ACN

ACN

Barcelona

Bulgària implantarà l’euro a partir d’aquest dijous, 1 de gener, i d’aquesta manera ampliarà els membres de la zona euro a 21. Això suposa que més de 357 milions de ciutadans compartiran la divisa comuna. Tot i això, la Comissió Europea puntualitza que el canvi del lev a la moneda única serà “gradual” i que ambdues divises conviuran durant un mes. La conversió serà d’1,95583 leva per cada euro. Per evitar augments de preus injustificats, Bulgària està monitoritzant 101 productes comprats habitualment a través dels serveis de consum. Brussel·les reconeix que l’entrada de Bulgària és “una fita important” per al país, però també per a la història de l’euro i la Unió Europea.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, posa de relleu “els anys de dura feina i compromís, superant reptes” de Bulgària. Von der Leyen assegura que la suma d'aquest soci portarà “noves oportunitats” per a les empreses del país i “enfortirà encara més la veu de Bulgària a Europa”. La presidenta de l’executiu comunitari considera que farà l’economia europea “més resilient i competitiva en l’àmbit mundial”.

L’entrada de Bulgària a la zona euro arriba després que, a mitjans de mes, el primer ministre de Bulgària, Rosen Zhelyazkov, anunciés la dimissió en bloc del seu govern. L'executiu duia una mica menys d’un any al poder.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents