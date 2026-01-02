El 2026 neix amb preus a l’alça i millora de sous i pensions
L’any comença amb pujades dels salaris públics i les prestacions de jubilació, llum més barata i subvencions al transport / La previsió és que els costos es contindran en alguns sectors, tot i que l’habitatge no donarà treva
Jose Rico
Any nou, preus nous (tot i que no sempre més cars). El 2026 arriba amb una mica d’alleujament sobre la incessant pujada del cost de la vida en els últims anys. Les previsions indiquen que la inflació tendirà a normalitzar-se, tot i que no en tots els sectors uniformement. La gran excepció serà, una vegada més, l’habitatge. Compres i lloguers seguiran a l’alça per una demanda que no para i una oferta encara creixent, si bé l’euríbor podria estabilitzar-se i reduir els ensurts en les hipoteques. Llum, gas i telèfon també costaran més per a unes butxaques on podrien entrar més diners: apujaran el salari mínim (tot i que encara no se’n sap la quantia), els sous dels funcionaris i les pensions. I arriba l’abonament de transports únic per viatjar en tren i autobús per tot Espanya.
Després d’acabar el 2025 amb un nou rècord de preus i d’operacions, la previsió és que la compravenda de pisos continuarà creixent i que les hipoteques fixes guanyaran terreny, malgrat un possible augment de tipus. En matèria laboral, més d’11 milions de pensionistes veuran com els augmenta la pensió un 2,7% quan els arribi la nòmina de gener, i el sou de 4,5 milions de funcionaris pujarà més que la inflació. També s’anticipen increments salarials en l’empresa privada i l’alça del salari mínim s’estima entre el 3,1% i el 4,7%. El contrast és que les comercialitzadores ja han deixat entreveure augments en el preu de l’electricitat, el gas i l’aigua, així com les grans operadores de telefonia, que han justificat que han de cobrar més als clients per l’increment de costos.
