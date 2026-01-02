Delegats de CCOO es tanquen a la seu de l'ONCE de Girona per reclamar que readmetin un company a qui s'ha acomiadat
Denuncien "persecució sindical" i que se l'ha fet fora "com a represàlia" després de presentar dues denúncies a Treball
Una vintena de delegats de CCOO han ocupat la seu de l'ONCE a Girona i s'han tancat a l'interior per reclamar que es readmeti un company a qui la institució ha acomiadat. Denuncien "persecució sindical" i que l'acomiadament no està justificat, sinó que obeeix a una "represàlia" per part de l'ONCE després que aquest empleat presentés dues denúncies davant la Inspecció de Treball. Els manifestants han entrat a la seu de Girona pels voltants de quarts de dues, i després d'una reunió infructuosa amb un representant territorial de l'ONCE, han decidit fer-se forts a l'interior de les oficines. Els Mossos d'Esquadra han anat fins al lloc i, després de parlar amb uns i altres, els delegats sindicals faran nit a dins l'edifici.
La protesta per exigir a l'ONCE que readmeti aquest delegat sindical, que treballa a Girona, ha tingut lloc a dos quarts de dues de la tarda. Una vintena de membres de CCOO han entrat a les oficines de la institució, situades al carrer Emili Grahit, i han fet saber a les recepcionistes que no en sortirien fins que l'entitat no tornés a contractar el treballador.
L'afectat tenia un contracte temporal d'un any i ara fa pocs dies l'ONCE li va fer saber que quan expiri, el pròxim 11 de gener, no se li renovarà. CCOO subratlla, però, que al darrere d'aquest acomiadament no hi ha motius laborals sinó "persecució sindical".
El sindicat assegura que l'entitat l'ha fet fora "com a represàlia" després que el delegat sindical hagi presentat dues denúncies contra l'ONCE davant la Inspecció de Treball. El secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO a Catalunya, Carles Manzanares, explica que la primera denúncia criticava que l'ONCE "obligués la plantilla a treballar més hores de les que els corresponen" per poder complir les vendes fixades dels bitllets dels sortejos.
La segona denúncia, precisa Manzanares, recollia una pràctica "inadmissible". A l'escrit, es relatava que l'ONCE "obliga a avançar als treballadors" els diners dels cupons que sol·liciten vendre dels sortejos extraordinaris. "Si volen més cupons, se'ls diu que han de pagar-los per avançat", critica el secretari general de CCOO.
CCOO assegura que l'ONCE "ha vulnerat els drets sindicals" del seu company i critica que l'entitat tingui una actitud "intolerant". Per això, com a mesura de suport, una vintena de delegats han decidit ocupar les oficines d'Emili Grahit i tancar-s'hi a dins, amb l'objectiu de pressionar la institució a negociar i forçar la readmissió de l'afectat.
D'arreu de l'Estat
A la protesta hi han pres part delegats vinguts de diferents punts de l'estat espanyol (com ara Aragó, les Canàries, el País Valencià, Madrid o Castella la Manxa). També hi ha participat la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Diana Estudillo.
Després d'entrar a les oficines de l'ONCE a Girona, els sindicalistes han cridat consignes a favor de la readmissió del treballador i han exhibit pancartes amb frases com 'Defensar els drets no és motiu d'acomiadament', 'L'ONCE comet frau de llei amb la contractació' o 'No és un acomiadament, és repressió sindical; readmissió ja!!'.
El representant territorial de l'ONCE, que era a Figueres, ha anat fins a l'oficina per parlar amb els concentrats, que l'han rebut entre crits i xiulets. La reunió amb els portaveus de CCOO, però, ha estat infructuosa. El responsable del sindicat a l'ONCE Catalunya, Josep Cortés, ha explicat que la institució els ha fet saber que no readmetrien el seu delegat.
Davant d'això, els concentrats han decidit no aixecar l'ocupació i tancar-se a dins les oficines. Els Mossos d'Esquadra han anat fins al lloc. Després de parlar amb uns i altres, i com que l'ONCE ha decidit no presentar denúncia, els agents han identificat els qui hi havia a dins les oficines, que mantenen la protesta i es quedaran a passar-hi la nit.
Fonts internes de l'ONCE han assegurat que "respecten la llibertat sindical, si bé manifesten que la no renovació de l'agent venedor es correspon a estrictes criteris comercials".
