Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nit Cap d'Anyprimer bany de l'anysubmarinista Rosespreus 2026la Grossa de Cap d'Anybalisa V16
instagramlinkedin

L’arribada de turistes estrangers se suavitza al novembre amb 1,2 milions, un 0,89% més

Els visitants gesten més que fa un any, fins a 206 euros per dia, i passen més nits a Catalunya

Un grup de turistes a Girona, en una imatge d'arxiu.

Un grup de turistes a Girona, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Albert Hernàndez Ventós (ACN) / Guifré Jordan i Pau Cortina (ACN)

El nombre de turistes estrangers que van visitar Catalunya al novembre es va moderar respecte a fa un any, amb una crescuda d’un 0,89%, fins a 1.273.727, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta del millor onzè mes de l’any de la sèrie històrica (amb dades des del 2015) i encadena dos mesos consecutius amb increments, després que entre juliol i setembre concentrés una dinàmica negativa. Els visitants durant el novembre van gastar un 4,35% més en comparació amb el mateix mes de fa un any, fins a 206 euros per persona i dia. Alhora, les pernoctacions van augmentar un 1,75%, amb 6.943.129. La durada mitjana dels viatges va passar dels 5,56 del 2024 als 5,59 del 2025.

Turistes estrangers a Catalunya

Arribades mensuals de turistes internacionals a Catalunya (Line chart)

En l’acumulat de l’any, Catalunya assoleix, per primera vegada, els 19 milions d’usuaris internacionals (19.064.159), un 1,02% interanual més. D’aquesta manera, continua la dinàmica ascendent engegada després de la pandèmia, i a un mes del tancament del 2025, s’apropa al rècord del 2024 (19.940.217). Catalunya és la comunitat que més en reuneix de l’Estat fins al novembre, amb el 22% del global.

D’altra banda, Catalunya va ser el segon destí preferit dels turistes estrangers al novembre i va concentrar el 22% del total de l’Estat, per darrere de les illes Canàries (25,3%). També va situar-se rere les Canàries en la despesa general, amb el 27,7% i 18,1%, respectivament.

Turistes estrangers a Catalunya

Arribades anuals de turistes internacionals a Catalunya (Column Chart)

Al conjunt de l’estat espanyol van arribar 5,8 milions de turistes internacionals al novembre, un 2,1% més respecte al mateix període d’un any enrere. Els ciutadans del Regne Unit van ser el principal país emissor amb més d’un milió, un 4,7% interanual més, seguit dels de França, amb 695.770 (+7,4%) i d’Alemanya, amb 667.931 (+2,7%).

Quant a la despesa total per usuari va superar els 8.000 milions d’euros en el onzè mes de l’any, cosa que va suposar un augment del 5%. La despesa mitjana per visitant va ser de 1.399 euros, un 2,9% interanual més.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents