Els mecànics gironins alerten de la falta de relleu generacional tot i l'increment de feina que tenen als tallers
El sector diu que l'electrificació del parc obliga a buscar perfils més tècnics, però molts acaben marxant
Gerard Vilà (ACN)
Els mecànics de les comarques gironines alerten de la falta de relleu generacional, malgrat que el sector viu un moment d'increment de feina important. Des del sector assenyalen que la demanda ha augmentat els darrers anys, especialment per l'electrificació del parc que obliga a buscar perfils més tècnics. Ara bé, el president de la patronal de tallers mecànics Corve de Girona, Jordi Solà, assenyala que també hi ha feina "pel mecànic de tota la vida". Solà diu que la formació dual els ha permès captar talent jove que arriba als tallers, però admet que molts d'ells prefereixen acabar en altres sectors tot i que "es paga molt bé". Des de Corve expliquen que les dificultats per aconseguir els recanvis fa que s'allarguin les reparacions.
El sector dels tallers mecànics reconeixen que no hi ha prou professionals i preocupa especialment la falta de relleu generacional. El problema s'agreuja encara més per la necessitat que tenen els negocis de trobar perfils més especialitzats, per l'electrificació del parc. Des de la patronal de tallers mecànics Corve expliquen que amb la formació dual amb els instituts aconsegueixen que els joves arribin als tallers, però la realitat és que molts acaben optant per buscar sortides professionals en altres sectors.
I aquesta falta de personal coincideix, alhora, amb una gran quantitat de feina. El president de Corve, Jordi Solà, explica que l'electrificació dels cotxes ha fet que moltes reparacions necessitin personal específic i fa que calguin més dies per resoldre-les. "Segueix faltant gent qualificada i sobretot gent jove i la càrrega tecnològica fa que necessitem personal amb més coneixement tècnic", explica Solà.
La paradoxa és que des de Corve alerten que el parc automobilístic gironí està "envellit". De fet, des de la patronal de tallers mecànics assenyalen que abans de la pandèmia, la mitjana d'edat dels cotxes de la demarcació voltava els deu anys d'antiguitat, pels quinze actuals.
Aquesta circumstància, lluny de ser un problema pel sector, la realitat és que ha beneficiat a molts "mecànics de tota la vida", que no tenen els mateixos coneixements tecnològics que molts dels joves que surten de la formació dual dels instituts.
"L'avantatge que tenim és que com que no s'està renovant, hi ha feina pels dos perfils. No s'acaba la feina de mecànica a l'antiga, perquè segueix havent-hi molts cotxes de més de quinze anys, que requereixen coneixements de mecànica de tota la vida, i després hi ha perfils més tècnics pels cotxes nous elèctrics i híbrids", ressalta Solà.
Inversió als tallers
L'arribada dels nous models electrificats, però, ha obligat a una renovació dels tallers mecànics que han hagut d'especialitzar-se i fer una "inversió important", tant en maquinària i tecnologia, com en els equips de protecció individuals (EPIS) per no patir descàrregues elèctriques quan manipulen un vehicle.
A banda, Solà destaca els diners que destina el sector en la formació del personal, especialment aquell que està acostumat a treballar amb motors de combustió, per l'electrificació del parc. Ara bé, tot i que les matriculacions en cotxes híbrids i elèctrics han anat a l'alça els darrers mesos, Solà deixa clar que encara "s'està molt lluny" del que preveia Europa.
Falta de manteniment
Un dels principals problemes del parc és que cada vegada hi ha més propietaris que decideixen no fer el manteniment dels vehicles per estalviar-se diners. Això provoca avaries "molt més cares" que no pas si haguessin fet un correcte manteniment. Entre els problemes més habituals, explica Solà, hi ha les corretges de distribució o l'explosió de pneumàtics en mal estat.
