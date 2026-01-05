Girona és la demarcació catalana on més va baixar l'atur l'any passat
Els desocupats a Girona són 28.524 a finals d'any, un descens d'uns 2.000 respecte a dotze mesos abans (-6,35%)
L'atur ha pujat un tímid 0,45% al desembre a les comarques gironines i continua la davallada d'afiliats a la Seguretat Social amb la pèrdua de 2.845 llocs de treball. Durant el darrer mes, 128 persones més s'han apuntat a les llistes i la gran majoria d'elles (71) provenien del sector serveis. La campanya de Nadal no ha contribuït a reduir la desocupació i aquest mes s'ha tancat amb 28.524 persones sense feina. Així mateix, s'han registrat un descens de 1.412 contractes, si es compara amb els que es van signar al novembre. Amb tot, el nombre d'aturats ha disminuït respecte a fa un any: hi ha 1.935 persones menys buscant feina, i Girona es converteix en la demarcació catalana amb una caiguda més pronunciada en el conjunt del 2025 (-6,35%).
Si el mes passat hi havia 28.524 gironins a les llistes dels desocupats, dotze mesos abans n'hi havia 30.459. El descens del 6,35% s'apropa al doble que la mitjana catalana en proporció, que ha estat del -3,57%.
Pel que fa a la comparació amb el mes anterior, malgrat que al novembre l'atur va baixar un lleuger 0,69%, aquest desembre s'ha tornat a enlairar un tímid 0,45%. Segons les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, hi ha hagut 128 persones més que s'han quedat sense feina a les comarques gironines.
Una tendència a l'alça que també es registra en el conjunt del país. A Catalunya augmenta un 0,68% (amb 1.860 desocupats més). Tarragona és qui s'anota l'increment més alt (0,88%), seguit de Barcelona (0,56%) i Lleida (0,40%).
Si s'analitzen les dades per sectors, les xifres evidencien que la campanya de Nadal no ha contribuït a reduir desocupació. De l'increment de 128 aturats, 71 corresponen als serveis (que inclouen l'hostaleria i el comerç). La resta pertanyen a la construcció (23), l'agricultura (20) i la indústria (14).
Dels 28.524 desocupats registrats al desembre a Girona, més de la meitat són dones (16.254). A més, l'estadística del Ministeri també recull que de tots els que busquen feina, 2.341 tenen menys de 25 anys.
La majoria d'aturats es concentren al sector serveis (20.100), seguit de la indústria (3.165), la construcció (2.346) i l'agricultura (632). A més, hi ha 2.281 persones a les llistes a qui no els consten feines anteriors.
Si es compara el nombre de persones que al desembre no tenien feina amb les xifres de fa un any, s'han anotat 1.935 desocupats menys, és a dir, s'han reduït un 6,35%.
Més contractes, la majoria temporals
En paral·lel al lleuger ascens de l'atur, també s'han destruït llocs de treball. Segons les xifres d'afiliació de la Seguretat Social hi ha 2.845 treballadors menys, que representen en percentatge un 0,78%.
Així, a la demarcació hi ha un total de 362.218 afiliats. Si es compara amb les xifres del desembre de 2024, han augmentat en 6.770 (és a dir, un 2,23% més).
Pel que fa als contractes signats, també han disminuït. Al llarg del mes se n'han rubricat 18.330, dels quals, 11.658 han estat temporals. Això suposa un descens del 7,15% en comparació al novembre. En concret, se n'han signat 1.412 menys.
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- Matí marcat pels accidents de trànsit a les comarques gironines
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Mallorca - Girona, en directe (0-2)