Les promotores creuen que l'habitatge d'obra nova creixerà més el 2026
Auguren que mantindrà el dinamisme, amb uns preus que continuaran pujant, tot i que a un ritme més moderat que durant l’any passat
Gabriel Santamarina
Les promotores espanyoles anticipen un 2026 positiu per al sector, gràcies a l’alta demanda i la poca oferta disponible d’habitatge d’obra nova. Les companyies del sector entrevistades preveuen noves pujades de preus per a l’any vinent i un augment de la producció, que continuarà sent insuficient per cobrir la necessitat actual, tot i que algunes esperen que al llarg de l’exercici es moderi el ritme de vendes i la pujada dels preus, que el 2025 va vorejar el 9% en xifres interanuals.
"L’exercici 2025 ha sigut una fase expansiva consolidada per al sector immobiliari. L’obra nova ha sigut la gran protagonista, amb una demanda molt superior a l’oferta, especialment a grans ciutats i àrees metropolitanes", resumeix Manuel Balcells, director general d’Inbisa. El missatge es repeteix, amb matisos, en la resta del sector: les vendes i els nivells de comercialització són bons i el comprador continua actiu, sense que hi hagi indicadors de final de cicle o algun esgotament.
Sergio Gálvez, conseller delegat d’AQ Acentor, ressalta el bon ritme en els visats: "Hem vist una demanda reactivada i una activitat intensa, recolzada per dades sòlides: els visats d’obra nova van créixer gairebé un 11% fins al juliol i van superar 84.000 unitats. Això reflecteix la confiança continuada de les promotores en el mercat". Culmia coincideix a assenyalar que el pols comercial s’ha mantingut ferm, amb tracció especial en grans nuclis. "L’obra nova ha mantingut bons nivells de comercialització a pràcticament tots els mercats, especialment en les grans àrees metropolitanes", comenta el seu conseller delegat, Francisco Pérez.
El 2025 la demanda va ser molt superior a l’oferta, especialment a grans ciutats i àrees metropolitanes
Però el repunt no resol el problema de fons: el mercat continua tensionat per la falta de producte acabat. Patricia Hernández, consellera delegada de Vía Ágora, adverteix que, fins i tot amb més moviment en els permisos d’obra, el tancament de l’any apunta a una producció que no s’accelera: "A falta de dades de tancament, podem anticipar que el 2025 les dades d’habitatge acabat fins i tot estan per sota del 2024".
La previsió dominant per al 2026 és de continuïtat del mercat, recolzada en una demanda "estructural" i en el dèficit d’habitatge nou, sobretot en àrees metropolitanes. "Les vendes han mostrat una fortalesa notable aquests últims anys, empeses per l’ocupació, l’estalvi acumulat i una oferta molt limitada. El més raonable és esperar que continuïn en nivells sòlids, tot i que amb una tendència més estable a mesura que el mercat es normalitzi. Dit això, el factor clau no és si les vendes creixen una mica més o una mica menys, sinó la bretxa estructural entre l’oferta i la demanda: Espanya continua produint força per sota de les seves necessitats", assenyala Borja García-Egotxeaga, conseller delegat de Neinor Homes.
Per a Saïd Hejal, conseller delegat de Kronos Homes, la lectura és clara: "Amb vista al 2026 esperem un any estable. Creiem més en un mercat que continua avançant, però que ho fa de manera ordenada. I, sobretot, veiem un client més exigent". "El 2025 ha sigut un any de gran activitat per a l’obra nova, en un mercat immobiliari que continua en una fase expansiva. La demanda continua superant l’oferta, fet que sosté el dinamisme del sector. Ens trobem en un moment especialment interessant, amb una demanda sòlida –sobretot en habitatge nou– que es continua percebent com una inversió segura", afegeix Javier García-Valcárcel, president de Gestilar.
En la mateixa línia, Rafael de los Cobos, president de Grup Ferrocarril, apunta: "Aquest any ha sigut d’una activitat molt intensa, en què les empreses usem totes les nostres capacitats al màxim, en un mercat que és propici. El 2026, atès que en aquest sector els períodes d’inversió duren almenys tres anys, serà igual d’intens". "La demanda estructural d’habitatge continua actuant com a motor del mercat. Per al 2026 es preveu una continuïtat d’aquesta tendència, amb focus creixent en el segment assequible", completa Ignacio Moreno, conseller delegat d’Aurora Homes.
En matèria de preus, el sector dona per fet que l’obra nova es continuarà encarint durant l’any vinent, tot i que ho farà a uns ritmes més moderats que el 2025. Gastón Aigneren, conseller delegat d’Exxacon, adverteix: "La pressió a l’alça continuarà present el 2026, si bé el creixement no pot ser il·limitat, ja que el sostre sempre marcarà la capacitat adquisitiva de les persones a la recerca d’un habitatge. Per això, tot i que és raonable pensar que els preus mantindran una tendència alcista, el mercat tendirà a buscar un punt d’equilibri natural, perquè el comprador només pot absorbir fins a un determinat nivell".
En la mateixa línia, Roberto Campos, director general d’Avintia Inmobiliaria, creu que "els preus de l’obra nova tendiran a mantenir-se a l’alça". "No esperem, però, increments tan intensos com els del 2025. El 2026 previsiblement veurem pujades més contingudes i heterogènies, molt lligades a la localització, al producte i al poder adquisitiu real de la demanda", afegeix. Ignacio Pareja i Gabriel Fernández de Gamboa, socis fundadors de Momentum, també consideren que "no hi haurà més remei que intentar mantenir o apujar els preus per defensar els plans de negoci", tot i que reconeixen que això podria tenir com a conseqüència "ritmes de venda més lents" o, fins i tot, caigudes en el preu del sòl.
Cases assequibles
L’habitatge assequible es va consolidar el 2025 com una divisió clau en algunes promotores, que han centrat l’estratègia a desenvolupar immobles de lloguer en sòls públics. Pérez, de Culmia, remarca que el dèficit estructural només es corregeix augmentant l’oferta: "La nostra experiència demostra que aquestes iniciatives funcionen i es poden escalar, però requereixen un volum suficient, seguretat jurídica i un enfocament a llarg termini de tots els actors, públics i privats". En la mateixa línia, Hernández, de Vía Ágora, recorda que aquest no és pas un "negoci promotor": "Tot i que aquest és un agent imprescindible i hi ha d’intervenir per impulsar l’edificació del projecte, una vegada construït l’edifici, ha de sortir del seu balanç".
