L'ICF rep més 1.400 sol·licituds per rebre l'ajut a la compra del primer habitatge
De moment, els préstecs ICF Habitatge Emancipació ja han facilitat la compra de 426 habitatges
Els préstecs ICF Habitatge Emancipació són préstecs hipotecaris sense interessos atorgats per l'ICF, en nom i per compte de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, provinents del Fons Públic d'Emancipació, aprovat pel Govern el 15 d'octubre, que permeten als joves ajornar l'entrada a satisfer en la compra del seu primer habitatge fins al moment en què hagin acabat d'amortitzar la hipoteca principal. Els préstecs cobreixen fins al 20% del valor de l’immoble (amb un topall de 50.000 euros). Des de la seva posada en marxa, l'ICF ha rebut més de 1.400 sol·licituds i ja ha facilitat la compra de 426 habitatges.
Amb aquesta iniciativa, pionera a l’Estat, el Govern vol que els joves que poden pagar una hipoteca, però que encara no tenen prou estalvis per fer front a l’entrada puguin adquirir el seu primer habitatge. El Govern, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinarà 500 milions d’euros en cinc anys (2025-2029) a finançar la línia, a raó de 100 M€ per any.
Els habitatges finançats mitjançant aquesta fórmula passaran a ser protegits (HPO) amb caràcter permanent. Això permet assolir un doble objectiu: facilitar als joves l’adquisició del primer habitatge i fer créixer el parc d’HPO a Catalunya.
Si algun dia l’habitatge es vol vendre, el preu estarà limitat a l’import pel qual es va comprar, sumant-hi la inflació i el cost de determinades reformes, per garantir que la persona recuperi la inversió i alhora que l’habitatge continuï sent assequible.
L'experiència de la Clara i la Natàlia
Una de les famílies que se n'ha beneficiat són la Natàlia i la Clara, que vivien en un pis de lloguer al Poblenou. Tal com han explicat a l'ACN, volien tenir un pis més gran, ara que han tingut una nena. Però al Poblenou no trobaven res pel preu que buscaven.
És per això que van decidir acollir-se a l'opció del préstec d'emancipació. Tenien estalvis, però no arribaven a l'entrada per comprar-se un habitatge. I amb l'ajuda del préstec del Govern de 50.000 euros sí que s'ho han pogut permetre. No ha pogut ser al Poblenou, però sí al Clot: "Aquest pis va ser un amor a primera vista", ha explicat la Natàlia.
La Clara ha resumit que ha estat una "oportunitat", i que el préstec és "ideal" per qui té estalvis però necessita encara una ajuda més per poder cobrir tota l'entrada del pis. "Trobem que som unes privilegiades, perquè teníem el gruix d'estalvis per complementar-ho". La Clara ha afegit que no és tampoc una solució per a tothom, però sí que l'ajut del Govern obre la porta a poder accedir a n habitatge de propietat a qui hagi pogut acumular estalvis, i viure d'aquesta manera a Barcelona.
